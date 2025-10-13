La RPD RI y BPIP celebraron el desarrollo de la ideología Pancasila en Boyolali

Solo (ANTARA) – La Cámara de Representantes y la Agencia de Desarrollo de la Ideología de Pancasila (BPIP) llevaron a cabo el sábado el desarrollo de la ideología de Pancasila en Boyolali Regency, Java Central.

Vicepresidente de la Comisión

Una de las formas en que se puede ver este apoyo es el aumento del presupuesto de BPIP RI en 2026. Dijo que el presupuesto de BPIP RI en 2025 ascenderá a 374 mil millones de rupias. Esta cifra se absorbe hasta un 70 por ciento.

«Se ha asignado para su implementación hasta octubre», dijo.

Mientras tanto, el gobierno ha asignado un presupuesto de 384 mil millones de IDR en 2026. Esto significa que a partir de ahora hay un aumento de aproximadamente 14 mil millones de IDR.

Además de destacar el presupuesto, también destacó la asociación implementada por la Comisión XII de la RPD RI. Según él, la Comisión XII de la RPD RI, además de BPIP RI, también está estableciendo asociaciones con gobiernos regionales y organizaciones comunitarias.

Dijo que este esfuerzo tiene como objetivo fortalecer los valores de Pancasila en la vida del pueblo indonesio.

El político del Partido Demócrata también expresó su esperanza de que el órgano legislativo de la RPD de RI pueda finalizar el proyecto de ley BPIP de RI para que pronto se convierta en ley tal como está incluido en el Programa Legislativo Nacional (Prolegnas). De esta manera, la existencia de BPIP se fortalece ya que la existencia de BPIP hasta ahora sólo se basa en el Reglamento Presidencial Número 7 de 2018.

En la misma ocasión, el Director de Socialización y Comunicaciones de BPIP RI, Agus Muhammad Hajib, transmitió la importancia del evento de desarrollo ideológico de Pancasila en medio de las condiciones sociales actuales.

«Varias encuestas muestran que hoy nuestros jóvenes ya no consideran a Pancasila algo importante y que Pancasila puede ser reemplazada», afirmó.

Mientras tanto, el evento, al que asistieron 300 participantes de varias aldeas de Boyolali Regency, continuó con la participación de tres oradores. El primer material titulado Perspectivas nacionales en el marco de Pancasila fue proporcionado por Andy Apryanto como Coordinador de Socialización de BPIP RI. El segundo orador fue Dwi Purwanto, un exitoso empresario de Boyolali que proporcionó material sobre el desarrollo de la ideología Pancasila para la comunidad de Boyolali.

Al concluir la tercera sesión, Tri Haryadi, presidente de Karanganyar Regency Organda, presentó material sobre los valores de Pancasila como un hito para el desarrollo regional.