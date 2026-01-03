La revitalización de 141 escuelas en Kudus está completa al 100 por ciento

Kudus (ANTARA) – El Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen) de Indonesia, Abdul Mu’ti, reveló que la realización del programa de revitalización de 141 unidades educativas en Kudus Regency, Java Central, ha alcanzado un avance del 100 por ciento.

“El programa incluye la construcción y renovación de instalaciones educativas en diferentes niveles, desde la Educación Infantil (PAUD), la Escuela Primaria (SD), la Escuela Secundaria (SMP), la Escuela Secundaria (SMA), la Escuela Secundaria Vocacional (SMK) y las Escuelas Especiales (SLB)”, dijo después de inaugurar la revitalización del edificio de la Escuela Primaria Muhammadiyah 1 Kudus, el viernes.

Explicó que los fondos totales de revitalización para 141 unidades educativas en Kudus alcanzaron los 94.410 millones de rupias. El detalle incluye 9 PAUD, 71 escuelas primarias, 50 escuelas intermedias, seis escuelas secundarias, cuatro escuelas vocacionales y una escuela especial.

A nivel nacional, dijo, el programa de revitalización escolar en 2025 apunta a 16.175 unidades educativas con una asignación presupuestaria total de 16,9 billones de rupias.

A finales de diciembre de 2025, la finalización del programa en diciembre de 2025 fue de aproximadamente el 95 por ciento, mientras que lo que aún no se había completado se debió principalmente a circunstancias apremiantes y diversas circunstancias que impidieron que la implementación se completara a tiempo.

«En general, esto se debe a factores técnicos como contratos laborales que comienzan bastante tarde, condiciones climáticas y restricciones en el suministro de materiales, que son bastante difíciles porque las escuelas están bastante lejos. Por ejemplo, en Papúa hay escuelas que están a más de 250 kilómetros del aeropuerto, pero en Papúa la revitalización ya se ha completado», dijo.

Aparte de eso, hay varias regiones que también enfrentan desafíos geográficos y desastres naturales, como Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. Algunas de las escuelas restauradas han resultado dañadas debido a inundaciones y deslizamientos de tierra.

«Pero si Dios quiere, todo estará listo a tiempo. Continuaremos monitoreando para que la implementación del fondo de revitalización de 2025 pueda realizarse correctamente», afirmó.

Esta semana su empresa viaja a diferentes regiones para visitar escuelas que se encuentran 100 por ciento completas.

Respecto a su visita de trabajo a Kudus, Abdul Mu’ti dijo que además de inaugurar la revitalización de SD Muhammadiyah 1 Kudus, su partido también inauguró la escuela secundaria Dua Gebog, que también recibirá apoyo para la revitalización en 2025.

«Esperamos que con esta revitalización, las escuelas tengan mejores instalaciones de aprendizaje e infraestructura para apoyar las actividades de enseñanza y aprendizaje, incluidas las actividades intracurriculares, extracurriculares y otras actividades escolares», dijo.

Según Abdul Mu’ti, este programa de revitalización escolar es parte del compromiso del gobierno encabezado por el presidente Prabowo Subianto de construir una educación de calidad como base para producir una próxima generación de calidad para la nación.

