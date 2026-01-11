La reunión de exalumnos y el 43º aniversario de Pondok Shabran UMS fortalecen el papel de los cuadros en zonas remotas del país

Solo (ANTARA) – La Universidad Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Muhammadiyah de Surakarta (UMS) celebró un seminario interno para animar la reunión de ex alumnos y la celebración del 43 aniversario con el tema de fortalecer el papel de los ex alumnos de Shabran en áreas remotas del país.

La actividad se desarrolló en el Moh. Sala. Djazman UMS Solo, Java Central, este sábado fue un momento para reflexionar y fortalecer el papel de los exalumnos en la respuesta a los desafíos de la da’wah, la formación de cuadros y la sostenibilidad del movimiento Muhammadiyah en medio de una dinámica social en constante crecimiento.

En la primera sesión, los Dres. Marpuji Ali, M.Si., hizo una presentación sobre la historia y el largo proceso de fundación de Pondok Shabran. Explicó que los orígenes de Shabran surgieron de la intención de una figura anciana que quería utilizar su casa para la educación islámica.

Luego, esta idea se presentó al Liderazgo Regional (PDM) de Solo Muhammadiyah y la Universidad Muhammadiyah de Surakarta le dio seguimiento mediante la preparación de un concepto y una propuesta iniciales.

“Al principio fue diseñada como una madraza de Aliá, pero poco a poco se convirtió en un centro de formación de cuadros de Muhammadiyah”, dice Marpuji Ali.

Añadió que se produjo un importante punto de inflexión durante una reunión de líderes del PDM en toda Indonesia, que presionaron para la reapertura de las escuelas de cuadros. Desde este foro se acordó el envío de cuadros de diferentes regiones con un patrón de selección cada vez más sistemático y cualitativo.

Marpuji también destacó el papel de las figuras de Muhammadiyah que mostraron una dedicación extraordinaria en la educación de Pondok Shabran, incluido un maestro que, a pesar de ser mayor, todavía enseñaba con regularidad y ejemplificaba la sinceridad en el mundo de la educación.

Según él, los valores islámicos progresistas inculcados desde el principio han demostrado producir exalumnos que ahora están repartidos por diferentes regiones y desempeñan roles estratégicos en instituciones educativas, sanitarias y gubernamentales.

Mientras tanto, durante la siguiente sesión, el Prof. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., enfatizó la importancia de fortalecer el papel de los ex alumnos a través de la sinergia de los cuadros de Muhammadiyah.

Explicó cuatro categorías de cuadros, a saber, cuadros biológicos, ideológicos, trabajadores y naturalizados, todos los cuales deben gestionarse de manera equilibrada para que la organización siga siendo fuerte y adaptable.

Fattah enfatizó que el desafío actual para la formación de cuadros no es solo la cantidad, sino también la construcción de un ecosistema de cuadros que sea justo, abierto y orientado a valores.

También recordó que Muhammadiyah Charity Enterprises (AUM) no debe verse únicamente como una institución profesional, sino más bien como un espacio para la da’wah y la formación de cuadros que está integrado con la ideología de la organización.

A través de esta actividad, continuó, Pondok Shabran UMS espera que los exalumnos se vuelvan más conscientes de su papel estratégico como cuadros de Muhammadiyah, que no sólo están estructuralmente presentes sino que también son capaces de hacer contribuciones reales al pueblo y a la nación, especialmente en áreas remotas del país.