La reunión de coordinación nacional del MPKSDI PP Muhammadiyah 2025 confirma la dirección de la construcción del marco hacia Muhammadiyah 2050

Solo (ANTARA) – La Reunión de Coordinación Nacional (Rakornas) del Cuadro de Liderazgo Central de Muhammadiyah y el Consejo de Desarrollo de Recursos Humanos (MPKSDI) cerró oficialmente el domingo en el Ar Raihan Hall, piso 12 del Hotel Lor Inn Syariah, Surakarta, Java Central.

A la actividad, que duró tres días, del 24 al 26 de octubre, asistieron 33 representantes del Liderazgo Regional de Muhammadiyah (PWM) de toda Indonesia, así como representantes del Liderazgo de la Rama Especial de Muhammadiyah (PCIM) del extranjero. Este foro es un espacio estratégico para consolidar la dirección del movimiento de cuadros Muhammadiyah en la era de la Sociedad 5.0.

En su discurso de clausura, el Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., como presidente del PP Muhammadiyah, expresa su profundo agradecimiento al MPKSDI por conducir bien y solemnemente la Reunión de Coordinación Nacional. También expresó su agradecimiento a la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) por acoger y facilitar la actividad.

«Aprecio plenamente al MPKSDI por el éxito de esta Reunión de Coordinación Nacional. Esta actividad ciertamente requiere una preparación larga y exhaustiva. Desde la preparación del manual, la selección del sitio hasta la implementación técnica en el campo. También agradezco a la UMS por facilitar las actividades de la Reunión de Coordinación Nacional durante tres días completos», dijo.

Agung añadió que la celebración de la Reunión de Coordinación Nacional fue una respuesta al rápido desarrollo y crecimiento del Movimiento Muhammadiyah en diversos ámbitos de la vida. Según él, este desarrollo debe equilibrarse con la presencia de cuadros sucesores con espíritu militante, carácter fuerte y visión a largo plazo.

«La dirección de la formación de cuadros de Muhammadiyah debe consolidarse adecuadamente para que esté en línea con la dinámica de crecimiento de la organización. Este proceso de formación de cuadros se puede llevar a cabo formalmente, como a través de Darul Arqam, Baitul Arqam o la educación en las escuelas de Muhammadiyah. Sin embargo, también se puede llevar a cabo de manera informal a través de la capacitación, el entrenamiento y el fortalecimiento de las capacidades de jóvenes predicadores, personas influyentes de la da’wah y artistas”, dijo al concluir la Reunión de Coordinación Nacional MPKSDI PP Muhammadiyah.

El representante de MPKSDI PWM West Sulawesi, Hadi Eka Saputra, SE, MM, evaluó que esta Reunión de Coordinación Nacional era de importancia estratégica para la dirección del Movimiento Muhammadiyah en el futuro. Expresó su presencia como una forma de contribución a la formulación de la dirección del movimiento da’wah y al desarrollo de los recursos humanos de Muhammadiyah para que sea más sistemático y tenga un impacto más amplio.

“Este Encuentro de Coordinación Nacional es una oportunidad para la amistad, la reflexión y la consolidación de pensamientos para que nuestros movimientos de da’wah estén más enfocados y toquen diferentes aspectos de la vida”, dijo.

Hadi también opinó que la Reunión de Coordinación Nacional de este año fue interesante debido a su visión futurista al discutir las proyecciones para 2050 del Movimiento Muhammadiyah. Según él, este foro no sólo discutió programas a corto plazo sino que también sentó las bases para la futura civilización del pueblo y la nación a través de la cooperación entre asambleas e instituciones que demostró el espíritu de apertura y adaptabilidad de Muhammadiyah a los desafíos de los tiempos.

Además, Hadi expresó su gran esperanza de que los cuadros de Muhammadiyah siguieran desarrollándose sin abandonar los valores ideológicos de la organización. Enfatizó que los futuros cuadros deben tener una fuerte conciencia ideológica, así como una alta adaptabilidad para convertirse en pioneros en sus respectivos campos, ya sea educación, economía, asuntos sociales o tecnológicos.

“De esta Reunión de Coordinación Nacional aprendí que para avanzar hacia Muhammadiyah 2050, debemos preparar una generación visionaria, profesional y comprometida para seguir sirviendo al pueblo y al país”, dijo.

Para concluir la serie de actividades, los participantes de la Reunión de Coordinación Nacional realizaron un city tour por varios destinos de la ciudad de Surakarta. Esta actividad fue una oportunidad para la amistad y una introducción al potencial cultural e histórico de la ciudad, que es uno de los centros de Muhammadiyah da’wah y educación en Java Central.