La rehabilitación RLTH es uno de los objetivos del programa TMMD en Temanggung

TEMANGGUNG (Antara) – La rehabilitación de casas inhabitables (RTLH) es uno de los objetivos del TNI Manunggal Building Village (TMMD) en Temanggung para mejorar la calidad de vida de los residentes.

«Con la presencia de una casa habitable como esta, el espíritu de cooperación mutua y la unidad del TNI con la gente, cada vez más sentida en el medio de las comunidades rurales», dijo el comandante del grupo de trabajo regular TMMD a 125 Kodim 0706/Temanggrotenant Hermawan el sábado.

Hizo hincapié en que esta vez la rehabilitación de RTLH no solo se centró en aspectos de la construcción de funciones y seguridad, sino que también presta atención al valor estético, para que las personas se sientan más cómodas y orgullosas de vivir en sus hogares.

«Queremos dar los mejores resultados para la comunidad. La piedra natural no solo está adornada, sino que también contribuye al valor largo del edificio», dijo.

El 125º programa TMMD regular incluye varias actividades físicas y no físicas en la regencia de Temanggung, que van desde el desarrollo de la infraestructura hasta el asesoramiento y la educación comunitaria.

Uno de los habitantes de RT 09 RW 02 Village Banaran, distrito de Tembarak, Riyanto, cuya casa ahora parecía diferente después de recibir un toque de piedra natural en las paredes de su casa.

La casa de Riyanto está incluida en la lista de asistencia del programa RTLH que forma parte del 125º TMMD regular.

No solo rehabilitó más fuerte y más habitable, la casa ahora también parece más estética con el uso de piedra natural un detalle que rara vez se encuentra en programas similares.

«Alhamdulillah, estoy muy agradecida. La casa que alguna vez fue recordada y casi colapsada no solo es fuerte ahora, sino que también se ve hermosa. Gracias al TNI y a todos los que ayudaron», dijo.

Leer también: Tni-Polri sinergió para construir RTLH en Temanggung