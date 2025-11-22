La rehabilitación de los agricultores es un gran desafío para el desarrollo agrícola nacional

Temanggung (ANTARA) – La rehabilitación de los agricultores es un desafío importante en el desarrollo agrícola nacional. Es por eso que el Centro de Control del Tabaco de Muhammadiyah (MTCC) de la Universidad Muhammadiyah de Magelang (Unimma) está organizando una escuela agrícola independiente.

«Muchos jóvenes de familias de agricultores han perdido interés en el sector agrícola porque se les considera poco modernos y menos prometedores», dijo el sábado la directora de la Escuela Agrícola Muhammadiyah, Rochiyati Murniningsih, en Temanggung.

Dijo que en la era digital actual, la agricultura debería tener grandes oportunidades mediante la aplicación de tecnología, sistemas agrícolas modernos y marketing digital.

Por lo tanto, dijo, las actividades de la Escuela Agrícola Independiente de Muhammadiyah tenían como objetivo no sólo desarrollar la capacidad de la fuerza laboral agrícola e introducir la digitalización de la agricultura moderna, sino también como un foro para campañas de concientización sobre el tabaquismo, creando conciencia colectiva de que los jóvenes agricultores pueden tener éxito sin depender de las materias primas o del consumo de tabaco.

Según él, la agricultura moderna, por el contrario, requiere una preparación avanzada en términos de recursos humanos, tanto científicos como tecnológicos. Se espera que los agricultores milenarios se conviertan en una fuerza impulsora para que los jóvenes que los rodean se conviertan en recursos humanos agrícolas superiores capaces de impulsar el desarrollo agrícola hacia una agricultura avanzada, independiente y moderna.

Los participantes en esta Escuela Agrícola son 40 agricultores milenarios de familias de jóvenes agricultores, asistidos por MTCC Unimma, que son miembros del Foro de Agricultores Multiculturales de Indonesia (FPMI) en dos subdistritos de Temanggung Regency, a saber, Pagergunung Village, distrito de Pringsurat, así como Purwosari Village y Kramat Village, distrito de Kranggan.

Dijo que apuntar a los agricultores milenarios tenía como objetivo preparar y producir recursos humanos agrícolas superiores para apoyar el desarrollo de una agricultura avanzada, independiente y moderna. Las características de los millennials que están familiarizados con la comunicación, los medios y la tecnología digital juegan un papel importante en el aprovechamiento de la productividad, es decir, la innovación tecnológica y la infraestructura agrícola, así como las políticas legales y regulatorias, incluida la sabiduría local.

