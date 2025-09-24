La regulación de la ciudad de Pekalongan-Pmi tiene movimientos de solidaridad humanitaria masiva

PEKALONGAN (Antara) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java central, junto con la Cruz Roja Indonesia local, ha empacado el movimiento de solidaridad humanitaria para el mes de 2025 PMI Fund.

El vicepresidente de Pekalongan Balgis Diab, en Pekalongan, dijo el miércoles que su partido estuvo involucrado en el papel de dispositivos regionales, jefes de distrito subdistrito, lanahs, organizaciones comunitarias y representantes comunitarios para aumentar el espíritu de la cooperación e innovación mutua en el reclutamiento de diferentes fondos nivales.

«Esperamos cada uno de ellos tenedor de apuestas Muévase inmediatamente con innovación para incluir fondos de la comunidad. No solo limitado a la colección formal, sino también a través de ideas creativas que pueden causar la preocupación de los ciudadanos «, dijo.

Balgis Diab, quien también es el Presidente del Mes de 2025 PMI Fund, dijo que su partido se centró en el desempeño del Mes del Fondo PMI de 2025 que se incrementará a RP500 millones o más en comparación con el año anterior de RP474 millones.

El aumento en este objetivo, dijo, no fue solo un número, sino también la necesidad de promover la solidaridad social de la comunidad de PMI que había estado activa en varias misiones humanitarias.

«Esperamos que se pueda alcanzar el mes objetivo de los fondos PMI 2025 e incluso superarse porque cada rupia recolectado significará actividades de PMI para ayudar a las personas necesitadas», dijo.

El presidente de la Ciudad de la Cruz Roja Indonesia (PMI), Dwi Arie Putranto, dijo que todos los resultados del mes de los fondos de PMI volverían a la comunidad.

Los fondos, dijo, se utilizarán para apoyar varias actividades humanitarias, como servicios de salud, donaciones de sangre, manejo de desastres, a programas sociales que entran en contacto directo con los residentes.

«Los fondos de PMI provienen de la comunidad, por lo que todos los resultados también regresan a la comunidad. Queremos que la comunidad tenga la sensación de que tienen y creen que cada donación se manejará de manera transparente y se usará para acciones humanitarias», dijo.

Leer también: PMI de la ciudad de Pekalongan Masifita el movimiento de donación de sangre alrededor