La refinería de Cilacap fortalece la innovación energética durante el 8º aniversario de KPI

Cilacap (ANTARA) – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) celebra su octavo aniversario con el tema «Refining Legacy», el compromiso de la compañía de mantener la seguridad energética nacional a través de operaciones de refinería cada vez más resilientes, eficientes y sostenibles.

La conmemoración del octavo aniversario en la Refinería de Pertamina Cilacap tuvo lugar el jueves (13/11) en la Sala de Reuniones de la Oficina Central de Flamboyan y estuvo llena de actividades de acción de gracias y donaciones a la Secretaría de Cilacap de la Asociación Musulmana de Ciegos de Indonesia (ITMI) como una forma de atención social corporativa.

El director general de la Refinería de Cilacap, Wahyu Sulistyo Wibowo, dijo que la trayectoria de ocho años de KPI, incluida la Refinería de Cilacap, es un testimonio de la coherencia de la empresa a la hora de afrontar los desafíos de la industria energética en constante cambio.

“Los cambios realizados han confirmado los pasos de KPI para convertirse en una refinería y una empresa petroquímica de clase mundial, y este éxito proviene de la dedicación de toda la gente de KPI y el apoyo de la comunidad”, dijo.

Según Wahyu, la refinería de Cilacap continúa desarrollando innovaciones energéticas, incluidos productos ecológicos como el combustible de aviación sostenible (SAF), y optimizando nuevas energías renovables para fortalecer la independencia energética de Indonesia.

«Este KPI y refinería son el resultado del sudor y la visión de nuestros predecesores. Estamos preparados para mantener nuestra confianza a través de iniciativas que brinden mejoras significativas a la empresa», dijo.

Como una de las refinerías más grandes de Indonesia, la refinería de Cilacap abastece aproximadamente el 34 por ciento de las necesidades energéticas nacionales y el 60 por ciento de las necesidades energéticas de la isla de Java y el este de Indonesia.

Además de mantener la confiabilidad operativa, esta unidad también participa activamente en la implementación de programas de responsabilidad social a través de TJSL, lo que llevó, entre otras cosas, a que la refinería de Cilacap ganara el Oro PROPER 2024.

El tema Refining Legacy se propuso para reflejar que el recorrido de KPI incluye no solo actividades de fabricación, sino también un legado de valores, innovación y beneficios para la comunidad en general.

Para conmemorar este octavo aniversario, KPI también lanzó el libro de fotografías «Refining Legacy» como documentación del recorrido de la empresa.

En sus comentarios en línea, Kadek Ambara Jaya, director de proyectos de PT KPI Infrastructure, enfatizó que todos los proyectos implementados por KPI son prueba de su compromiso con la construcción de una infraestructura energética que sea moderna, eficiente y centrada en un futuro más ecológico.

