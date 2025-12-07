La refinería de Cilacap distribuye ayuda de emergencia a los supervivientes de la erupción del Semeru

Cilacap (ANTARA) – Pertamina International (KPI) RU IV Cilacap Refinery distribuyó ayuda de emergencia a los residentes afectados por la erupción del Monte Semeru en la aldea de Supiturang, distrito de Pronojiwo, Lumajang, como apoyo para la recuperación posterior al desastre en la fase inicial.

El oficial de cumplimiento y comandante KPI RU IV Cilacap Sunaryo Adi Putra entregó la asistencia al secretario de la aldea de Supiturang, Ahmad Murianto, en el ayuntamiento local el jueves (12 de abril). La asistencia incluye kits de higiene, logística para la cocina pública, medicamentos, pañales, toallas sanitarias y material escolar para los estudiantes afectados.

«Venimos con empatía y espíritu de recuperación. Con suerte, este apoyo aliviará la carga de los residentes y ayudará a reanudar las actividades educativas interrumpidas», dijo Sunaryo.

Él y su equipo también inspeccionaron las condiciones del campo después de la erupción de Semeru que ocurrió el 19 de noviembre de 2025. Aunque no hubo víctimas, la erupción dañó instalaciones públicas, incluido el SDN 02 Supiturang, que fue arrasado.

Sunaryo dijo que su partido estaba preocupado por el estado de la escuela, que anteriormente se vio afectada por la erupción de 2021. «Esta escuela tiene que empezar de nuevo. Esto es triste para todos nosotros», dijo.

El secretario de la aldea de Supiturang, Ahmad Murianto, agradeció la asistencia de la refinería de Cilacap para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de los residentes en situaciones de emergencia. «Este apoyo aumenta nuestra energía para restaurar y reconstruir las instalaciones perdidas», dijo.

Además de distribuir la ayuda, el equipo de la refinería de Cilacap también realizó más evaluaciones y coordinó con BPBD Lumajang. El jefe de la División de Logística y Emergencias de BPBD de Lumajang, Yudi Cahyono, afirmó que la sinergia entre el gobierno regional y la comunidad empresarial aceleró la recuperación.

La erupción de Semeru en noviembre de 2025 dejó a tres residentes con quemaduras debido a la exposición a nubes calientes y material volcánico, desplazó a cientos de residentes, mató a más de 100 animales, dañó la mayoría de los equipos del sistema de alerta temprana y afectó aproximadamente 200 hectáreas de tierras agrícolas.

