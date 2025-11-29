La recuperación primaveral de la comunidad PDAM Batang evita la crisis del agua en las laderas de Kamulyan

Batang (ANTARA) – La Compañía Regional de Agua Potable Sendang Kamulyan, Batang Regency, Java Central, junto con la comunidad montañera local, están restaurando manantiales alrededor de las laderas del Monte Kamulyan en un esfuerzo por prevenir una crisis de agua.

Sys Mandayun, director general de Batang Regency en Batang, dijo el sábado que el movimiento de recuperación de primavera consistió en plantar cientos de plántulas de baniano en la zona montañosa.

«Sí, hay alrededor de 200 plántulas de árboles que hemos plantado en varios manantiales en las laderas del monte Kamulyan para evitar una crisis de agua debido a que las condiciones en la zona comienzan a volverse estériles», dijo.

Dijo que la medida era una forma de apoyo al movimiento de recuperación de primavera, que también tenía como objetivo preservar los recursos hídricos y prevenir deslizamientos de tierra.

Este, dijo, es un cargo importante para mantener la continuidad, calidad y cantidad del suministro de agua potable a los clientes.

«Agradecemos las actividades con la comunidad montañera encaminadas a conservar el recurso hídrico. Esto está en línea con la misión de la empresa de garantizar la disponibilidad de agua a la comunidad», dijo.

Espera que esta medida pueda inspirar a otras comunidades de escaladores amantes de la naturaleza a participar en la protección del medio ambiente y el mantenimiento del equilibrio de la naturaleza.

«No se nos permite extraer productos de la tierra, como el agua. Sin embargo, también continuamos preservando y manteniendo el equilibrio de la naturaleza de acuerdo con la visión y misión de la empresa», afirmó.

Lea también: El gobierno de Batang Regency garantiza el suministro de alimentos