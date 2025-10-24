La recaudación de fondos de ZIS Baznas Surakarta para 2025 superó su objetivo

Solo (ANTARA) – La recaudación de zakat, infaq y limosna (ZIS) por parte de la Agencia Nacional Zakat Amil (Baznas) de la ciudad de Surakarta hasta septiembre de 2025 ha superado el objetivo establecido.

El presidente de la ciudad de Baznas Surakarta, Moh Qoyim, en Solo, Java Central, dijo el jueves que la realización de la recaudación de ZIS de enero a septiembre ascendió a 7.655.601.457 IDR.

«Esta cifra ha superado el objetivo de Baznas RI y la provincia. El objetivo es de 7.072.000.500 IDR, por lo que el logro es del 108 por ciento», dijo.

Esta cifra muestra que la realización de la distribución durante el mismo período ascendió a 6.241.639.880 IDR.

«El porcentaje ronda el 91 por ciento. Con estos fondos hemos ayudado a 1.285 beneficiarios del ASNAF», afirmó.

Mientras tanto, Baznas RI también apreció el desempeño de la ciudad de Baznas Surakarta este año.

“Gracias a Dios hemos recibido un premio por ser las mejores Baznas en gestión de RRHH. También hemos recibido un premio de las Baznas Provinciales como Baznas con mejor crecimiento asociativo en 2025”, afirmó.

Además, durante la reunión de coordinación regional provincial de Baznas (rakorda) los días 19 y 21 de octubre, la ciudad de Surakarta Baznas también fue apreciada por ser la Baznas más rápida en la preparación del plan de actividades presupuestarias anuales de 2026.

Dijo que esta actuación motivó a Surakarta City Baznas a lograr un mejor desempeño el próximo año.

«Esperamos que la contribución de Baznas Surakarta a la reducción de la pobreza y el desempleo el próximo año sea mejor que el año anterior», dijo.

En la misma ocasión, el vicepresidente 1 de Baznas Beni Mintosih de la ciudad de Surakarta dijo que este logro positivo no puede separarse del apoyo del gobierno, en este caso del gobierno de la ciudad de Surakarta.

«El crecimiento en la conciencia del gobierno de la ciudad de Surakarta sobre el zakat continúa creciendo. Cuando nos unimos por primera vez al gobierno de la ciudad de Surakarta, inicialmente era del 29 por ciento, luego aumentó al 42 por ciento, hasta ahora es del 81 por ciento», dijo.