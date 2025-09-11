La realización de vehículos de motor en Temanggung alcanza los 70 mil millones de IDR

TEMANGGUNG (Antara) – La realización del impuesto de vehículos motorizados en la Unidad de Gestión de Ingresos Regionales (UPPD) de Temanggung Regency, Central Java alcanzó el 58.43 por ciento o alrededor de Rp40.9 mil millones del objetivo de RP70 mil millones.

«Para los residuos de nombre del vehículo motorizado (BBNKB), la realización es aún menor en 37.85 por ciento o RP12.6 mil millones del objetivo de RP33.4 mil millones», dijo el jueves el jefe de impuestos de vehículos motorizados de Temanggung Regency, Tusmiyati Tusmiyati.

Sin embargo, dijo, seguía siendo optimista de que el rendimiento aumentaría para fin de año. «Por lo general, los pagos aumentan considerablemente en el cuarto trimestre. Continuamos enfocándonos en recoger el balón y la educación para el público», dijo.

Dijo que para mejorar la carga en el impuesto del vehículo, ahora que se puede hacer en diferentes lugares, a saber, Samsat Main Temanggung, Kelongan Samsat, tiendas Samsat en Parakan, Service Public Service (MPP), durante el día libre de automóviles (CFD), hasta la nueva aplicación Sakpole.

Para lograr este objetivo, también dio un paso, a saber, el programa de movimiento disciplinario de impuestos para las personas (Pantura Girls). Los oficiales de la UPPD visitaron hospitales, agencias y espacios de estacionamiento para verificar inmediatamente el período de validez del impuesto sobre el vehículo, tanto privado como de servicio.

«Si alguien paga los impuestos demasiado tarde, ofrecemos información con un enfoque humanista. Al mismo tiempo, socializamos la importancia de pagar impuestos a tiempo», dijo.