La realización de los horarios de KPR FLPP en Java central alcanzó 15.414 casas

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central establece que la realización de la distribución de préstamos de vivienda (KPR) a través de la Regulación de la Instalación de Liquidez (FLPP) el 19 de septiembre de 2025 alcanzó las 15.414 unidades.

Java Central Gouverneur Ahmad Lutfi, en Semarang, dijo que el número se extendió en varios distritos/ciudades.

«Este programa de vivienda no juega. Tenemos que asegurarnos de que una familia tenga una casa habitable. No solo dejará que el hogar ayuda se convierta en una formalidad, sino que realmente tiene que tocar a los pobres», dijo durante una reunión de coordinación para acelerar el programa FLPP en el edificio Gradhika Bhakti Praja, Semarang, el jueves.

Dijo que la distribución del FLPP KPR continuaría siendo alentada a apoyar los tres millones de casas lanzadas por el gobierno central.

Admitió, desventaja La necesidad de casas en Java Central sigue siendo bastante alta y superarla requiere la sinergia de todas las partes, de modo que el gobierno provincial de la Java Central coopera con el Ministerio, Regente/Burgemeester, Banca y desarrolladores.

«En términos de desarrolladores, bancos, regentes, alcaldes y DPRD tienen que mudarse juntos. No podemos trabajar solos», dijo.

«Cuidar a las personas de las personas no es solo un problema técnico, sino que se refiere a la vida de muchas personas y un gran presupuesto. Luego, los obstáculos con los que nos enfrentamos deben discutirse juntos», continuó.

El programa FLPP ofrece instalaciones de KPR subsidiadas con un interés fijo del 5 por ciento a través de la Terma BP. Personas de baja entrada (MBR) para el beneficio de un subsidio previo a los Rp4 millones, impuesto gratuito para valor agregado (IVA) y primas de seguro, así como períodos que comienzan con RP1 millones.

El objetivo del deudor es MBR con un ingreso máximo de Rp8.5 millones (individuales) y RP10 millones (casados), con un precio máximo de vivienda subsidiado de Rp166 millones y tenor por un máximo de 20 años.

En esa ocasión, Lutfi alentó a todas las partes a atender los permisos domésticos, de modo que el proceso se aceleró.

«Las licencias, tanto PBG (aprobación de edificios) como una solución de certificado en la BPN (Agencia Nacional de Tierras), deben completarse en 10 días hábiles, ya no debería serlo», dijo.

Con esta aceleración, espera que el desarrollador pueda moverse más rápido para que la casa se construya pronto y que la comunidad pueda aceptar sus beneficios.

«He transmitido estos obstáculos y nos formulamos juntos. Además, será seguido por el círculo del gobernador al regente, al alcalde y a los desarrolladores, para que estos problemas puedan resolverse juntos», dijo.