La realización de la distribución de kur en Java central alcanzó los 30.48 billones de IDR

SEMARANG, Java Central (Antara) – El Ministerio de Asuntos Económicos Coordinadores registró la distribución del Crédito Comercial Popular (KUR) en Java Central desde el 31 de agosto de 2025 para alcanzar Rp30.48 billones.

Diputado para coordinar la gestión y el desarrollo del Ministerio de Asuntos Económicos de Bumn de Bumn, Ferry Irawan en Semarang, Java Central, dijo que Java Central era la provincia con la mayor distribución.

Durante la discusión Titulado «Socialización y optimización de la distribución del crédito comercial de equipos y máquinas agrícolas (Alsintan) y el crédito de la industria laboral (KIPK)», Ferry dijo la distribución de Kur a nivel nacional en el mismo período Rp180.01 Biljoen o 62.62 por ciento de la meta en 2025.

La distribución de Kur en Java central para Rp30.48 billones contribuyó al 16.9 por ciento del total total, con el número de receptores de 590,316 deudores.

«Esto demuestra que las MIPYME en Java Central Kur realmente usan de manera óptima. Esto también es respaldado por la posición de PT Jamkrida como garantía de riesgo y el papel del Banco de Java Central como distribuidor», dijo.

Vice Gouverneur del centro de Java Taj Yasin Maimoen expresó su gratitud y aprecio por la distribución del Kur.

«Alhamdulillah, la absorción de Kur en Java Central es el nacional más grande. Esto se debe a un trabajo duro conjunto, desde gobiernos locales, banca, garantías y empresarios», dijo Gus Yasin, su apodo.

Espera que la existencia de Kur no solo refuerce el sector agrícola por el crédito de Alsintan, sino que también impulse las industrias intensivas en mano de obra que pueden absorber mucho trabajo.

Según Gus Yasin, la discusión se convirtió en un impulso importante para fortalecer la sinergia entre el gobierno central, los gobiernos regionales, la banca, las garantías y los actores comerciales.

Con la canalización comprobada de la distribución de Kur, se espera que Java central siga siendo la fuerza impulsora del crecimiento económico, apoye la seguridad alimentaria y mejore el bien de la comunidad.

«Si el sistema es bueno, creo que nuestra contribución a la seguridad alimentaria puede ser aún mayor, incluso puede ser el número uno», dijo.

En el caso de la transferencia simbólica de Alsintan Credit a varios actores comerciales, a saber, Totok Rusdiyanto, el empresario de servicios de alquiler de Eenintan, que es un deudor del Banco Central de Java, con un techo de RP505 millones.

Posteriormente, Antok, Actores comerciales de Alsintan, candidatos de deuda BRI, con un techo de Rp550 millones y Kaharudin, emprendedor del servicio de alquiler de Alsintan, candidato a la deuda bancaria -Mandiri, con un techo de RP520 millones.

Finalmente, a saber, Achmad Samsul Hadi, una cosechadora y servicios de comercio de granos, un candidato para el deudor BNI, con un techo de RP540 millones.