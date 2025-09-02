La realización de la absorción de grano de Banyumas Bullog alcanzó el 99 por ciento del objetivo

Purwokerto (Antara): la realización de la absorción de grano de las cosechas campesinas llevadas a cabo por la sucursal de Bulog Banyumas, Java central, para cumplir con las reservas de alimentos del gobierno, ha alcanzado un rango del 99 por ciento del objetivo de 2025 de 66.520 toneladas de arroz equivalente.

«Hasta ahora, la realización de nuestra absorción es de 65,823 toneladas de arroz equivalente o alrededor del 99 por ciento del objetivo», dijo Banyumas Bulog Prawoko Sceyo Aji Branch Bulog en Purwokerto, Banyumas Regency, martes.

Reconoció que el período de cosecha (cosecha en la estación seca) que comenzó a tener lugar en la región de Banyumas Raya también tuvo un impacto en el aumento de los resultados de la absorción de grano que se extendió en el almacén de Banyumas, Cilacap, reglas de Purbalingga.

Según él, el volumen de los resultados de la absorción de grano, unas semanas antes, tenían un promedio de 50 toneladas por día, ahora alrededor de 100-200 toneladas por día.

De hecho, dijo, algunos habían tocado 400 toneladas por día.

«El área de campo de arroz que ingresa al período de cosecha de Gadu sigue siendo esporádico y el área de la cosecha no es tan ancha como durante la cosecha durante la temporada de lluvias», explicó.

Aunque el precio del grano a nivel de la granja es relativamente bueno porque alcanza un rango de RP6,800-RP7,200 por kilogramo, dijo que el bullog de Banyumas continúa absorbiendo el grano de acuerdo con las disposiciones del precio de compra pública (HPP).

Según él, esto se hizo para que los agricultores estén tranquilos y tengan un precio de certeza, de modo que las reservas de alimentos del gobierno sean fuertes y los agricultores puedan sonreír como el presidente Prabowo Subianto.

Relacionado con el precio del arroz en el mercado, Prawoko dijo que el precio del arroz en la región de Banyumas Raya era relativamente estable a pesar de un aumento y luego cayó después de la distribución de la ayuda alimentaria por parte del gobierno.

La estabilidad del precio del arroz, dijo, también estuvo influenciada por la distribución de la estabilización del arroz de los precios de la oferta y los alimentos (SPHP) al mismo tiempo en todos los distritos de la región de Banyumas Raya hace algún tiempo y demostró ser bastante efectivo para suprimir los disturbios en el precio.

«En el Equipo Regional de Control de Inflación (TPID) de Banyumas Regency, se confirmó que el estado del precio del arroz era relativamente estable, por lo que no contribuyó a la inflación de Augustus en Banyumas que era más bajo que el promedio nacional y central de Java, que era 2.25 por ciento (YOY)», dijo Pawoko.

Leer también: Bulog Banyumas dividió 300 toneladas de arroz SPHP desde julio