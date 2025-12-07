La productividad de las aguas extremas de Kalimantan revela el carácter único de los ecosistemas tropicales

Purwokerto (ANTARA) – Un equipo de estudiantes del Programa de Estudios de Gestión de Recursos Acuáticos de la Universidad Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto reveló la singularidad de la productividad de las aguas extremas de Kalimantan, que tienen condiciones oscuras y ácidas y un oxígeno mínimo, pero siguen siendo un hábitat para organismos especialmente adaptados.

El equipo de estudiantes del tercer semestre estuvo presidido por Fathiyah Elmuna y estuvo formado por Rafa Haya Narundana, Raihan Ramadan, Fina Dwiyanti y Selly Salsabila Putri.

Realizaron un estudio sobre ecosistemas de turba y aguas negras (aguas negras) que se sabe que tiene problemas ambientales extremos pero alberga una biodiversidad única.

«Kalimantan es conocido desde hace mucho tiempo por albergar la selva tropical más grande de Indonesia», dice Fathiyah.

Sin embargo, dijo que la isla de Kalimantan tiene otro lado oculto: aguas extremas llenas de vida biológica única.

Aunque las condiciones son oscuras, muy ácidas y llenas de materia orgánica, este ecosistema se mantiene vivo gracias a organismos especiales que pueden adaptarse a las duras condiciones.

Esto ofrece una nueva visión de las aguas de turba y aguas negras de Kalimantan.

El agua de turba y las aguas negras son los ejemplos más obvios de condiciones extremas en Kalimantan.

«Según Lestariningsih et al. (2024), el agua de turba o agua negra en Kalimantan tiene un color marrón oscuro a negro causado por el alto contenido de sustancias húmicas y ácido fúlvico debido a la erosión de las plantas pantanosas en condiciones sin oxígeno», dijo.

Dijo que este proceso bloquea la penetración de la luz, por lo que la fotosíntesis del plancton se altera, las temperaturas fluctúan y los niveles de oxígeno son bajos, lo que resulta en estrés para los animales acuáticos y una baja producción de alimentos en el ecosistema.

Esta combinación de factores significa que la producción de alimentos para este ecosistema es baja y muy fácilmente alterada por los cambios ambientales.

Aunque la presión es grande, algunos organismos aún pueden sobrevivir. Por ejemplo, el plancton en las aguas extremas de Kalimantan tiene pigmentos adicionales como carotenoides Y ficocianina lo que ayuda a captar incluso un poco de luz.

Mientras tanto, pequeñas microalgas y cianobacterias Puede vivir en aguas ácidas y con nutrientes mínimos, por lo que se convierte en la principal fuente de alimento.

Esta adaptación mantiene el ecosistema en funcionamiento, aunque la productividad no es tan grande como en aguas claras o en las playas.

«Los investigadores también señalan problemas adicionales debidos a las actividades humanas. Las piscifactorías, los asentamientos y la limpieza de tierras pueden aumentar los niveles de nitrito y amoníaco, que son tóxicos para la biota acuática», afirmó.

Además, dijo, los cambios en el caudal de los ríos debido al uso del suelo y la inestabilidad climática hacen cada vez más difícil que este ecosistema se estabilice.

Sin una gestión adecuada, estas aguas extremas pueden sufrir graves daños, incluido el riesgo de eutrofización por la entrada de materia orgánica desde el exterior.

A pesar de los desafíos, las aguas extremas de Kalimantan tienen un gran potencial. Las microalgas extremadamente resistentes pueden utilizarse para investigaciones biotecnológicas, elaborando pigmentos naturales para alimentos y cosméticos, e incluso como indicadores de cambios en la calidad del agua.

Además, la singularidad de este ecosistema de turba abre oportunidades para el turismo ecológico que se centra en la protección del medio ambiente para que la gente sea más consciente de la importancia de su conservación.

Los investigadores enfatizan que las aguas extremas de Kalimantan, debido a su naturaleza única pero frágil, requieren estrategias de gestión cuidadosas y basadas en la ciencia. Proteger este ecosistema es crucial para preservar el hábitat de criaturas únicas y el equilibrio ecológico en Kalimantan.

«De esa manera podemos utilizar el secreto sin destruirlo», dijo Fathiyah.

