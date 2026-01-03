La productividad alimentaria en Java Central ha alcanzado el objetivo nacional

Semarang (ANTARA) – La productividad alimentaria en la provincia de Java Central ha logrado cumplir los objetivos del gobierno central para 2025 y también ha sido el primer paso para confirmar esta provincia como fuente de alimentos nacionales.

«El gobierno central tiene como objetivo que Java Central produzca 11 millones de toneladas de arroz integral seco (GKP) cosechado. El objetivo general de productividad se ha logrado», dijo el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, en una declaración oficial recibida en Semarang el sábado.

Según datos de la Administración Provincial de Seguridad Alimentaria de Java Central, la productividad del arroz alcanzó 11,38 millones de toneladas de GKP o el equivalente a 9,4 millones de toneladas de grano molido seco sin cáscara (GKG) hasta noviembre de 2025.

Esta productividad proviene de la superficie de siembra de arroz en Java Central de aproximadamente 2,03 millones de hectáreas con una superficie de cosecha de 1,67 millones de hectáreas. Esta cifra sitúa a Java Central entre los tres principales contribuyentes nacionales de arroz.

Mientras tanto, la productividad del maíz de Java Central alcanzará los 3,84 millones de toneladas en 2025 con una superficie de cosecha de 612.373 hectáreas, convirtiéndose en el segundo mayor contribuyente nacional. Además, la productividad de la soja alcanzó las 17.427 toneladas con una superficie de cosecha de 8.902 hectáreas, convirtiéndose en el mayor aportante nacional.

Estos datos, continúa Luthfi, proporcionan una buena base para afrontar los desafíos de 2026. Este desempeño alimentario también tiene como objetivo dar la bienvenida a la autosuficiencia alimentaria nacional.

Además, prosiguió, como hoja de ruta (hoja de ruta) desarrollo en Java Central, se prevé que esta provincia será autosuficiente en alimentos para 2026 y se convertirá en una fuente de alimentos nacionales.

«Esperamos que nuestra productividad aumente para 2026», dijo.

Para respaldar este aumento de la productividad, el desarrollo de infraestructura de apoyo agrícola también se ha acelerado desde 2025. Para proteger la superficie de tierras agrícolas en Java Central para que su uso no cambie, continúan los esfuerzos para cooperar con los distritos/ciudades.

La jefa regional de la Oficina Regional de Logística de Java Central – DIY (Bulog), Sri Muniati, aseguró que la disponibilidad de alimentos en su área fuera segura hasta junio de 2026. Bulog señaló que las existencias de arroz en Java Central alcanzaron las 339.094 toneladas, por lo que hay suficiente hasta junio de 2026.

Mientras tanto, el logro de la adquisición de equivalente de arroz durante 2025 se registró en 397.905 toneladas o el 100,3 por ciento del objetivo.

«La gente no necesita preocuparse ni entrar en pánico, ya que la disponibilidad es amplia y los precios relativamente estables», dijo Sri Muniati.

Admitió que Bulog no podía hacer frente a la cosecha solo, sino que necesitaba apoyo intersectorial. Bulog necesita coordinación con agencias en la provincia de Java Central, así como el apoyo de funcionarios como el TNI y la Polri para fortalecer la absorción de modo que la producción y las cosechas en Java Central puedan ser absorbidas al máximo por la propia Java Central.