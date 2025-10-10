La prisión de Semarang distribuye asistencia social a las familias de veinte presos

Semarang (ANTARA) – La prisión de Semarang distribuyó asistencia social en forma de paquetes de necesidades básicas a las familias de 20 presos como forma de atención a los presos.

La jefa de la prisión de Semarang, Fonika Affandi, dijo el viernes que la distribución de asistencia social era una forma de atención real a los presos.

«Esta asistencia es una apreciación del éxito de los reclusos al servir en programas correccionales», dijo.

Dijo que la asistencia proporcionada incluía arroz, aceite de cocina, azúcar y fideos instantáneos.

Ella espera que la asistencia proporcionada alivie la carga de la construcción de la familia.

Explicó que brindar asistencia social a las familias de los presos era una forma de negocio estatal para los presos.

Agregó que brindar asistencia social también es parte de una estrategia social para fortalecer las relaciones comunitarias.

“La esperanza es que crezca un espíritu de solidaridad y empatía entre todos los presos y el personal penitenciario”, dijo.

Más allá de eso, continuó, brindar asistencia social también es un recordatorio de que las cárceles no solo sirven para crear independencia, sino también para enseñar el valor de la atención social.

