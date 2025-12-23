La prisión de Bulu Semarang celebró un desfile de moda batik para los presos

Semarang (ANTARA) – La Institución Correccional de Mujeres de Clase II A Bulu Semarang (Lapas) celebró un desfile de moda con batik «Malini Padma» hecho por las reclusas.

Las modelos se mezclaron con confianza con varios prisioneros que aparecieron en la «pasarela» instalada en medio de los terrenos de la prisión de Bulu Semarang el lunes por la tarde.

El desfile de moda Archipelago Batik titulado «Hilos del amor de la madre: detrás de una mano fortalecedora» se llevó a cabo para conmemorar el 97.º Día de la Madre en 2025, pero también fue un evento para apreciar el trabajo de batik realizado por prisioneras.

También participaron diseñadores del Capítulo Semarang de la Cámara de Moda de Indonesia, como Sudarna Suwarsa, Elkana Gunawan, Gregorius Vici, Inge Chu, Devi Ros, Pinky Hendarto, Tya Chandra, Olif Kinanthi y Novita DP.

El director general de Prisiones del Ministerio de Inmigración y Prisiones, Mashudi, considera que los productos de batik elaborados por presos son de gran calidad y competitividad.

Destacó el motivo de la flor de loto como sello distintivo del batik carcelario de mujeres, que tiene fuertes valores filosóficos y estéticos y es relevante para las tendencias de moda actuales.

«Realmente aprecio el avance logrado en la prisión de mujeres de Bulu Semarang. Los productos Batik MSME con estas características únicas demuestran que las prisioneras pueden trabajar y competir con productos fuera de la prisión», dijo.

Explicó que los ingresos de la subasta de batik exhibida durante el desfile de moda se canalizarían para ayudar a las comunidades afectadas en el norte de Sumatra y Aceh.

Del total de 532 prisiones y centros de detención, Mashudi espera que el desarrollo de las mipymes apoyadas pueda convertirse en un programa superior para promover la independencia de los presos, como está sucediendo en la prisión de mujeres de Bulu Semarang.

«Su trabajo es extraordinario. Este puede ser un ejemplo para las MIPYMES que alientan a desarrollarse, darse a conocer y poder competir en el mundo industrial», afirmó.

Samuel Wattimena, miembro del Comité VII de la Cámara de Representantes, pronuncia un discurso durante el desfile de moda batik celebrado en la Institución Correccional de Mujeres Clase II A Bulu, Semarang, el lunes (22/12/2025). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Mientras tanto, Samuel Wattimena, miembro del Comité VII de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR), dijo que el desfile de moda batik en prisión era una forma de desarrollo más concreta y sostenible.

«El entrenamiento no es sólo formación. Si no se comercializa adecuadamente y no se perfecciona profesionalmente, cuando se vayan empezarán de cero (gratis, ed.)», afirmó.

Animó a que los productos de batik carcelarios sean únicos y exclusivos, sobre todo porque no todos tienen acceso a ellos ni pueden producirlos en prisión.

«Se les debe poder ‘alentar’ a producir resultados que parezcan ser el resultado de la producción de instalaciones penitenciarias. Se debe permitir que surja esta expresión», dijo.

Además, también propuso que a los internos se les encargue formar parte de la cadena productiva del ecosistema de la industria nacional de la moda y la artesanía, como patronaje, corte, acabados, bordados y otros detalles.

«Así que los diseñadores necesitan gente que modele, necesitan gente para cortar, necesitan gente para terminar, necesitan lentejuelas, necesitan gente para bordar. Déjenlo en sus manos. Pero tampoco deberían tener más cargas en términos de marketing, y especialmente en términos de ‘control de calidad'», concluyó.