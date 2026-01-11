La principal carretera de acceso a la aldea de Tempur Jepara sufrió un deslizamiento de tierra

Jepara (ANTARA) – Se dice que decenas de deslizamientos de tierra cerraron el acceso por carretera principal a la ciudad de Jepara debido al desastre del deslizamiento de tierra que ocurrió en Tempur Village, distrito de Keling, Jepara Regency, Java Central.

«El impacto del deslizamiento de tierra que ocurrió el viernes (1 de septiembre) fue sentido por los residentes de Tempur Village, ya que bloqueó el único camino de acceso para los residentes que querían ir a otras áreas o a la ciudad. Por ahora, esta ruta sólo puede ser utilizada por motocicletas», dijo el sábado en Jepara Arwin Noor Isdiyanto, jefe de BPBD de Jepara Regency.

Explicó que el material de los deslizamientos de tierra se había limpiado en varios puntos para que ahora se pudiera acceder a la zona de Kedung Ombo con vehículos de dos ruedas. Sin embargo, en el sitio de Kedung Ombo, la corriente del río arrasó aproximadamente entre 60 y 70 metros de carretera.

«El arcén restante tiene unos 50 centímetros de ancho y se utiliza como acceso de emergencia para la comunidad. Los que se atreven aún pueden circular en motocicleta con mucha precaución, mientras que la mayoría de los peatones no se atreven a cruzar», dijo.

Después de pasar Kedung Ombo, continuó Arwin, hubo varios otros puntos de deslizamiento de tierra, tanto antes como después del puente de hierro hasta el puente rojo en la curva. Sin embargo, la mayoría de estos puntos se pueden pasar en motocicleta.

BPBD Jepara espera que el borde restante de la carretera, que ahora es una ruta de emergencia, no vuelva a ser erosionado por las inundaciones. Si la situación vuelve a deteriorarse, su grupo prepara una opción de emergencia instalando un barco atado a una cuerda como medio de cruce temporal.

«También hemos colaborado con los jóvenes locales, incluida la comunidad de motociclistas en el área de Damarwulan. Planean encontrar una ruta alternativa a través de Medono, que irá a la ruta superior a Dukuh Duplak», dijo.

Si la ruta alternativa aún es posible, BPBD enviará equipo pesado para llevar a cabo incendios y tratamiento de emergencia.

Según datos de BPBD Jepara Regency, se registraron decenas de deslizamientos de tierra en Tempur Village, mientras que los clasificados como grandes fueron 18 deslizamientos de tierra.

Varios puntos de deslizamiento de tierra bloquearon la carretera con diferentes longitudes, desde 6 metros hasta más de 100 metros, y espesores de material entre 0,5 y 2 metros.

También se dice que varios puntos afectados han sufrido graves daños, como carreteras completamente perdidas debido a la erosión por el flujo del río Kali Gelis, vallas de puentes arrastradas por deslizamientos de tierra y ríos que han cambiado su curso y erosionado zonas residenciales.

BPBD Jepara insta al público a aumentar la vigilancia, especialmente durante las fuertes lluvias, y limitar las actividades en rutas propensas a deslizamientos de tierra para la seguridad mutua.