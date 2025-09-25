La policía y BPBD Wonosobo procesaron deslizamientos de tierra en Krakal

WNOSOBO (Antara) – La policía junto con la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Wonosobo Regency y los voluntarios tratan materiales deslizantes de tierra en Jalan Kampung Krakal, Kejajar, Wonosobo Regency, Central Java.

«Desde que el incidente se ha limpiado con herramientas improvisadas para que el curso pueda ser transmitido por dos vehículos y Vier usa el sistema de cierre abierto», dijo el jueves el jefe de policía de AKP Abror en Wonosobo.

Material de avalancha de hasta 8 metros con un ancho de aproximadamente 5 metros sobre el camino de conexión entre Kampung Krakal y el pueblo de Igirmranak.

Dijo que no había víctimas en el incidente, mientras que el material de tierra y piedra había cerrado parte del camino.

Dijo que el equipo de SAR de la Policía de Wonosobo junto con BPBD, los voluntarios y los residentes locales trabajaron juntos en aproximadamente tres horas para procesar material deslizantes en ese lugar.

Explicó que la presencia del recién formado equipo de la policía de Wonosobo era parte de los esfuerzos colectivos para manejar los desastres, incluida la ayuda de la evacuación y la garantía de que los caminos regresen a salvo. El proceso de manejo termina con rociar la carretera con un automóvil tanque BPBD para que se cruce el carril más seguro.

El subdirector de la policía de Wonosobo, el Comisionado Senior M. Kasim Akbar Bantilan, quien inmediatamente observó la ubicación del incidente, expresó su agradecimiento por la actuación conjunta.

«Agradecemos a todos los voluntarios y a aquellos que han ayudado a evacuar el material de deslizamiento de tierra», dijo.

El equipo SAR de la Policía de Wonosobo como un equipo recién formado, dijo, debe adaptarse inmediatamente a las tareas en el campo, determinar la sinergia con otros voluntarios, mientras que están relacionados con la seguridad y la regulación del flujo de tráfico están liderados por el SOP (procedimiento operativo estándar) de la policía.

Apeló a la comunidad para aumentar la conciencia, dada la alta lluvia en la meseta de Dieneng en el área.

«El potencial de los deslizamientos de tierra y los árboles caídos deben esperarse juntos. Si se produce una situación de emergencia o la presencia de la policía, comuníquese con el centro de llamadas de la Policía Nacional 110 de inmediato», dijo.

