La policía verifica a 18 testigos de la fuente de petróleo ilegal Blora Explosaclaakaak

BLORA (Antara) – La Policía del Distrito de Blora, Java Central, todavía está investigando investigando a 18 testigos para investigar la causa de los incendios ilegales de fuentes de petróleo en Dukuh Gendono, la aldea de Gandu, el distrito de Bogorjo, la regencia Blora, para reclamar vidas.

El jefe de las relaciones públicas de la estación de policía de Blora, el Comisionado de Policía del Adjunto de Policía, Gembong Widodo, dijo el sábado que los testigos investigados consistieron en varios elementos, que van desde los empleados en el lugar, presuntos terratenientes, presumiblemente financieros, Pertamina, hasta testigos de las familias de las víctimas.

«La investigación de la investigación se realizó para revelar en detalle quién estuvo involucrado en la actividad de perforación ilegal. También estamos planeando pedir la opinión de expertos criminales y expertos de Pertamina para fortalecer el proceso de investigación», dijo.

La explosión de fuentes de petróleo ilegales que tuvieron lugar el domingo (17/8) causó un gran incendio y reclamó vidas. Varias víctimas sufrieron quemaduras graves y hasta este sábado el número total de muertes se registró en cuatro personas.

La policía regional de Blora enfatizó que tomarían una fuerte acción contra las partes que demostraron que son responsables de la práctica de la perforación petrolera sin permiso.

Además de ser peligrosos, las actividades de perforación ilegal también violan la ley y causan pérdidas a la comunidad y al estado.