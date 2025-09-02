La policía se encarga de la muerte de los estudiantes de Unnes debido a accidentes de tráfico

SEMARANG (Antara) – La policía dijo que los estudiantes de la Universidad Estatal de Semarang (UNNS), el difunto Iko Julianth Junior, el domingo (31/8) por la mañana murieron en un accidente de tráfico en Jalan Veteran, Semarang City, Central Java.

«Investigación de la Unidad de Tráfico de la Policía de Semarang con respecto a la existencia de un accidente de tráfico en el veterano de Jalan el 31 de agosto de la mañana», dijo el jefe de las relaciones públicas del Comisionado de Policía Regional Central de Java, Pol. Artanto en Semarang, martes.

Según los resultados de la investigación, dijo, la víctima condujo una motocicleta con su colega alrededor de las 3:05 WIB de oeste a este.

«La motocicleta de la víctima fue golpeada por otra motocicleta que conducía a alta velocidad», dijo.

Las víctimas en el accidente, dijo, fueron ayudadas por el personal de Brimob que estaban bajo su cuidado y luego al Dr. Cariadi Semarang.

Dijo que la policía había dado un paso de investigación para descubrir el caso.

Da la bienvenida a la familia a informar cuando se evalúa en caso de que el evento.

Anteriormente, un estudiante de Unnes, Iko Julianian Junior, murió después de participar en una serie de manifestaciones en Semarang.

El Centro de Ayuda Legal para la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de la Derecha, Dijo que había una irregularidad en la condición de muerte de la víctima.

De la foto física de la víctima hubo moretones en la cara y el reconocimiento de las víctimas que estaban locas de ser golpeadas por los oficiales mientras trataban en el hospital.

Iko Julianhant murió después de la cirugía en el Hospital Cariadi en Semarang.

