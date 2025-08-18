La policía robará fuentes de petróleo ilegales en Blora

SEMARANG (Antara) – La Policía Regional de Blora inmediatamente disciplinó las actividades ilegales de engrasamiento en la regencia de Blora, Java Central

Este paso fue dado después del incidente de explosión ilegal con las fuentes de petróleo donde los residentes en Dukuh Gendono, la aldea de Gandu, el distrito de Bogorjo, fueron asesinados el domingo (17/8).

El jefe de policía de Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, dijo que su partido había coordinado con el regente de Blora y la policía regional de Java Central para agudizar la supervisión de fuentes de petróleo ilegales que aún estaban operando.

«Más adelante en el futuro lo discutimos con el regente y seremos coordinados con la policía regional. El control de estos pozos comunitarios mejorará aún más», dijo AKBP Wawan en el lugar, lunes (18/8).

Hasta ahora, la policía regional de Blora todavía está llevando a cabo en la primera investigación. Se entrevistó a un total de cuatro testigos de los residentes locales, mientras que el propietario del pozo no fue investigado.

«Ha habido cuatro testigos que pedimos información desde anoche hasta el amanecer. Pero para el propietario del pozo, mientras esto no fue interrogado», explicó.

Además, la policía regional de Blora también coordinó con el Equipo de Laboratorio Forense de la Policía Regional de Java Central (LABFOR) para una mayor investigación.

Sin embargo, la presencia del equipo todavía está esperando que el incendio salga por completo.

«Más tarde, si el incendio se extingue con éxito, Dios quiere, el equipo de Labfor vendrá a la ubicación», agregó.

Por otro lado, Blora lamentó a Arief Rohman que todavía había una actividad ilegal de origen petrolero en su área.

Según él, esto es irónico porque el gobierno central pronto implementará reglas que organicen la legalización de los pozos de las personas a través del Reglamento ESDM No 14 de 2025.

«El país es propiedad de los residentes, pero esto no es legal. Si desea operar, hay condiciones que deben cumplirse. Además, la ubicación está detrás de las casas de los residentes, tienen que prestar atención a la seguridad y la seguridad», dijo Arief.

El Regente agregó, el incidente de explosión que mató a tres personas, dos residentes con quemaduras graves heridas, incluso para sucederle a un niño pequeño, una lección valiosa para que la comunidad no sea un resultado.

«Insto al público a recordar primero. Inmediatamente antes del permiso de acuerdo con el Reglamento ESDM No 14 con respecto al pozo de las personas. Si hay un permiso, trabajo de manera segura y de acuerdo con las reglas», concluyó.