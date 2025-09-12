La policía regional de Purballga dio a conocer el caso del abuso de subsidios de GLPG

Purbalingga (Antara) -Purbalga Resort Police (Polres), Java central, logró descubrir casos de abuso de GLP subsidiado con una forma de transferir el contenido de un tubo de 3 kilogramos a un tubo no subsidiado de 12 kilos.

En una conferencia de prensa sobre la sede de la policía de Purbalingga el viernes, el jefe de policía de Purbalingga, DeGroct, el comisionado senior Achmad Akbar dijo que la publicación del caso comenzó un informe público que posteriormente fue seguido por una investigación cerrada.

«Este caso fue presentado el miércoles (10/9). Los perpetradores en nombre de Reno (43), los habitantes de la aldea de Candinata, el Distrito Kutasari, Purbalingga Regency, son conocidos como mensajeros de transporte uno de los agentes de distribución de gases», dijo.

Según él, las acciones de los perpetradores son muy perjudiciales porque abusan del GLP subsidiado que debe estar destinado a los hogares pobres y las empresas micro y pequeñas y medianas (MIPYME).

Al realizar sus acciones, dijo, los perpetradores movieron el contenido de los 3 kilogramos subsidiados a los tubos no subsidios de 12 kilogramos y luego se vendieron directamente a los consumidores.

«Según los resultados de la divulgación, los investigadores han confiscado una serie de evidencia en forma de 3 kilogramos GALDERS GASCENDERS, 12 kilogramos de rosa y azul, así como equipos para los niveles de gas en movimiento. La policía también encontró seis 12 kilogramos que contienen los resultados de las mezclas», dijo.

Además, dijo, la policía confiscó 16 kilogramos de tubos vacíos rosados, no menos de 16 unidades, dos 12 kilogramos vacíos de tubos azules y 87 3 kilogramos de tubos vacíos que se habían movido.

Dijo por la declaración de los perpetradores que la actividad se había llevado a cabo durante aproximadamente un año.

En una semana, continuó, los perpetradores pudieron producir siete a 10 tubos de 12 kilogramos que contienen gas forjado.

Según él, el tubo se vendió en RP190 mil a Rp210 mil por unidad, mientras que cuatro subsidiados 3 kilogramos se movieron igual a un tubos no subsidios de 12 kilogramos.

«Si se convierte, esta ley causa pérdidas estatales porque los fondos de subsidio del gobierno no están en el objetivo de la comunidad», dijo.

Dijo que el modo del perpetrador se llevó a cabo recolectando un antiguo sello de entidad de negocio de gas y luego se reutilizó para manipular un tubo de 12 kilogramos que se superó.

Por sus acciones, dijo, los perpetradores fueron acusados ​​sobre la base del Artículo 55 de la Ley de Petróleo y Gas, según lo modificado por el Artículo 40 de la Ley de Derechos de Autor de Trabajo con una amenaza penal máxima de seis años de prisión, el artículo 62 de la Ley de Protección al Consumidor con una amenaza penal de seis meses de la ley sobre la ley de prisión en prisión.

«Aplicamos acumulativamente estos tres artículos para ofrecer un efecto disuasorio», enfatizó.

El jefe de policía insistió en el público para no ser tentado a realizar prácticas similares y alentar el papel activo de los ciudadanos en informar el abuso de la distribución de GLP subsidiada.

