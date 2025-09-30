La policía regional de Purbalingga amenazó a un traficante de drogas con la pena de muerte

Purbalingga (Antara) – De Purbalingga Resort Police (Satresnarkoba) Unidad (Satresnarkoba) Noemde Een Inwoner van Banjarnegara Regency, Central Java, Met de Initialen Rd (37) Als Verdachte en Een Geval Van Narcische Distributie Van Methamfetamine -PeType Narcotiek Metste Metste Metste Metste Metal. Dreiging.

«Naast Circuleren es de verdachte ook positief om shabu-shabu te gebruiken op base van de resultaten van Urinetests. HiJ werd aangeklaagd op grond van artikel 114 paragraaf (2) KapitaalCommissie, een mínimo van zes jaar en een maximaal 20 jaar en een maximaal 20 jaar en een maximaal 20 jaar en een maximaal 20 jaar en een maximaal 20 jaar en een maximaal 20 años y un máximo de 20 años y un máximo de 20 años «, ihwan ma’ruf en purbalingga, martes.

Además, dijo que el sospechoso de RD fue arrestado el miércoles (9/24) por Satresnarkoba -Officers, alrededor de las 06.00 Wib en el pueblo de Jalan Raya, pueblo Toyareja, distrito de Purbalingga.

En ese momento, los oficiales de Satrernarkoba vieron en el distrito de Purbalingga en el distrito de Purbalingga, pusieron a alguien con movimientos sospechosos y luego fotografiaron la ubicación.

«Los oficiales luego persiguieron. Cuando fueron detenidos y examinados, se encontraron varios paquetes de metanfetamina que aún no se habían distribuido», dijo acompañado por el jefe de la sección de relaciones públicas AKP Sceyo Hadi.

De los resultados de la búsqueda, dijo, los oficiales aseguraron evidencia en forma de 12 paquetes de metanfetamina en un clip de plástico transparente con un peso total de 31.1610 gramos.

Según él, los oficiales también han asegurado otras pruebas, como teléfonos móviles, pipetas, dispositivos de succión shabu, escalas digitales y tejido.

Según los resultados de la investigación, continuó, el modo utilizado por el sospechoso en la metanfetamina circulante es colocar el paquete en varios puntos especificados.

Dijo que el comprador se llevará el paquete de acuerdo con la dirección de la parte que empleó el sospechoso.

«El sospechoso recibe una recompensa de RP50 mil por cada lugar donde colocó metanfetamina. Afirmó ser tentado a ser un mensajero después de que se contactara por teléfono», dijo AKP Ihwan.