La policía regional de Pemalang reveló un caso de presunta circulación de dinero falsificante

PEMALANG (Antara) – La policía de Pemalang Resort, Central Java, dio a conocer un caso de presunta circulación de dinero falsificado y asegurar a un perpetrador con la primera M (35), un residente de Legen Village, distrito Comal.

El jefe de policía de Pemalang Resort, AKBP Rendy Setia en Pemalang, dijo el miércoles que se dice que los perpetradores obtienen dinero falso comprando a través de una plataforma de redes sociales.

«Todavía estamos con más profundización en relación con el origen del dinero falso, incluso si hay otros sospechosos», dijo.

Según los resultados del primer estudio, se sabe que el sospechoso compró el dinero falsificado dos veces a través de la plataforma de redes sociales, el primero vale 1.5 millones por un precio de Rp500 mil dinero real y el segundo valor de 1.7 millones porque los perpetradores han recibido un bono del vendedor del vendedor de 200 mil.

El que fue acompañado por el jefe de la Unidad de Investigación del AKP de AKP, Johan Widodo, dijo que la publicación del caso comenzó con un informe del público al sospechoso que circulaba el dinero falsificado al gastarlo en tiendas y puestos.

«Después de que todo el dinero falsificado se haya agotado, el sospechoso ordenó dinero falsificado por un precio de Rp500 mil para el mismo vendedor», dijo.

Según él, se han incautado una serie de acciones criminales, como el dinero forjado con un valor nominal de 50 mil hojas y 5 mil denominaciones nominales de 5 mil.

La estación de policía, dijo, también había tomado medidas educativas y coordinación con el banco Indonesia para anticipar la circulación de dinero falsificado.

El sospechoso estará sujeto al Artículo 36 y / / / / / / El párrafo 3 del Artículo 26 Párrafo 2 y / o el párrafo 3 de la Ley Número 07 de 2011 sobre moneda con una amenaza criminal máxima de 15 años de prisión y una multa de Rp10 mil millones.