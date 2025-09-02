La policía regional de Jepara asegura a nueve presuntos perpetradores de quemar la oficina de DPRD

JEPARA (Antara) – La Policía del Distrito de Jepara, Java Central, aseguró a nueve personas que se sospechan que están involucrados en el incendio provocado de la oficina de DPRD de Jepara el 31 de agosto de 2025 de la mañana.

«De las nueve personas, cuatro de ellas fueron mencionadas como sospechosos de adultos, mientras que otros cinco todavía son menores y procesados ​​de acuerdo con las reglas legales aplicables», dijo el comisionado jefe de policía de Jepara, Edy Sutrisno, en Jepara el martes.

Inicialmente, las masas se reunieron a lo largo de Jalan KS Tubun a Jalan Kartini para expresar sus ambiciones hasta las 21:00 Wib y regresaron de manera ordenada.

Después de que los manifestantes se extendieron, un grupo de jóvenes que inmediatamente hicieron disturbios vinieron a cerrar el camino, arrojaron piedras y bambú y quemar neumáticos.

Después de los disturbios, los oficiales llevaron a cabo el proceso de disolución de 21.30 CIRS – 22.00 WIB hasta que las masas fueron retrocedidas. A partir de las 23:00, los manifestantes comenzaron a mudarse para reunirse para el edificio Jepara DPRD.

Al llegar al área de la oficina de Jepara DPRD, las masas comenzaron a destruir las instalaciones públicas, ardiendo para arrojar piedras en el edificio JPARA DPRD.

«Después de que la puerta había sido demolida, las masas llevaron a cabo un incendio provocado en el área del patio de construcción de DPRD JPARA. Además, las masas dañaron la puerta del edificio principal, las masas que fueron algunos de los sospechosos en el incidente de saqueo se extendieron en el edificio», dijo.

El sospechoso, dijo, trajo diferentes tipos de artículos de stock de oficinas que van desde motores, computadoras, televisores, altavoces, impresoras, proyectores y varios otros equipos de oficina.

Para anticipar incidentes similares, su partido ha desplegado un dispositivo conjunto de la Policía Regional de Jepara, BRIMOB, TNI, SATPOL PP con partes interesadas relacionadas para tomar «huelgas preventivas», incluidas grandes patrillles de escala en varios puntos.

Apeló al público que informara a través de los Servicios de Emergencia 110 o Whatsapp Siraju en el número 08112894040 cuando conocía eventos similares y la amenaza de alteraciones de seguridad y otros pedidos públicos.

Por sus acciones, los perpetradores fueron demandados sobre la base del Artículo 363 del Código Penal con la amenaza de una penalización máxima de 9 años en prisión.

