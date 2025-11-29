La Policía Regional de Java Central registró 512 accidentes durante la Operación Zebra Candi 2025

Semarang (ANTARA) – La Policía Regional de Java Central registró 512 accidentes de tráfico ocurridos en diversas zonas de esta provincia durante los 13 días de la Operación Zebra Candi 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Central, Comisario Pol. Artanto en Semarang dijo el sábado que doce personas habían muerto debido a la cantidad de incidentes.

Según él, entre el 17 y el 29 de noviembre de 2025 se registraron 44.686 infracciones de tránsito. Un total de 12.027 infractores enfrentaron multas ETLE o manuales, mientras que el resto solo recibió advertencias.

De las infracciones que dieron lugar a tantas multas, dijo, las que predominaban eran conductores en edad de trabajar; Alrededor del 77 por ciento de los delincuentes tenían entre 16 y 35 años.

«Los conductores jóvenes también dominan los vehículos implicados en accidentes», afirmó.

Según él, esta condición es una advertencia para los jóvenes usuarios de la vía que aún son muy vulnerables a verse involucrados en accidentes.

Artanto dijo que la Operación Cebra Candi 2025 también fue parte de la creación de condiciones de seguridad para el orden y la seguridad vial para la Navidad 2025 y Año Nuevo 2026.

«A través de esta operación, se espera que la comunidad sea más disciplinada y que la situación del tráfico en el período previo a Navidad y Año Nuevo sea segura, fluida y propicia», dijo.

Se espera que la Operación Zebra Candi 2025 dure 14 días del 17 al 30 de noviembre de 2025.

