La policía regional de Java Central incautó miles de bolsos y sandalias falsos de la marca Eiger en Surakarta

Semarang (ANTARA) – El Departamento de Investigación Criminal de la Policía Regional de Java Central incautó miles de bolsos y sandalias falsificados de la marca Eiger en dos tiendas en el área de la ciudad de Surakarta, durante una investigación sobre un caso de sospecha de falsificación de la marca.

El director interino de Investigación Criminal Especial de la Policía Regional de Java Central, AKBP Feria Kurniawan en Semarang, dijo el martes que la acción legal se llevó a cabo sobre la base de un informe de PT Eigerindo Multi Produk Industri (MPI) como ganador de la marca Eiger.

Según él, los investigadores visitaron luego dos tiendas en el área del mercado de Kliwon, en la ciudad de Surakarta, que fueron informadas por el demandado.

«Las dos tiendas venden bolsos y sandalias de la marca Eiger que no son producidos por PT Eigerindo MPI», dijo.

A partir de las incautaciones en las dos tiendas, dijo, los investigadores hicieron investigaciones rastreando a los fabricantes que fabricaban los productos supuestamente falsificados.

Durante el desarrollo, continuó, los investigadores encontraron dos fabricantes diferentes que suministraban los llamados productos falsificados, en la regencia de Jombang y en la ciudad de Surabaya, Java Oriental, respectivamente.

Las pruebas recuperadas en este caso consistieron en 3.421 pares de sandalias y 2.326 bolsos falsificados de la marca Eiger.

La policía ha acusado a los vendedores y fabricantes de los productos sospechosos de falsificación con la Ley Número 20 de 2016 sobre Marcas e Indicaciones Geográficas.

Mientras tanto, la abogada de PT Eigerindo MPI, Femmy Vandriansyah, dijo que los productos falsificados incautados por la policía tenían el mismo logotipo y fuente que la marca original.

«Aparte de eso, la calidad y los ingredientes de los productos utilizados también son diferentes», afirma.

Dijo que la presunta circulación de productos falsificados había sido denunciada y monitoreada por la policía desde 2024.

Dijo que el presunto acto criminal resultó en pérdidas intangibles para PT Eigerindo ya que los consumidores tenían dificultades para distinguir la autenticidad de los productos y, por lo tanto, compraban productos falsificados.

Instó a los consumidores a no preocuparse ya que los productos originales de la compañía están disponibles en tiendas oficiales en diferentes regiones.

