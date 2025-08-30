La policía regional de Java Central ha protegido a 318 personas con respecto al ataque en la sede de la policía

SEMARANG (Antara) – La policía regional de Java Central ha protegido a 318 personas que se habrían relacionado con el ataque en la sede de la policía en Jalan Pahlawan, Semarang City, el sábado.

«318 personas fueron arrestadas hasta las 7.30 pm», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Regional Central de Java, el comisionado principal Pol. Artanto.

Dijo que el grupo, la mayoría de ellos, todavía eran adolescentes que habían atacado la oficina central de la policía central de Java el sábado por la tarde.

Los oficiales que protegen en la sede de la Java Central -Politiepolitie que están tratando de resolver al grupo anarquista empujaron a las masas a través de gases lacrimógenos.

Posteriormente, los oficiales persiguieron a los perpetradores que corrieron en diferentes direcciones alrededor de la Mapolda.

Apeló a la comunidad para que mantuviera la calma después de la situación de seguridad y orden en el área de Semarang City que era propicio.

«La comunidad permanece tranquila y no debe ser causada fácilmente por acciones anarquistas que son perjudiciales para la comunidad y la economía», agregó.

Anteriormente, la campaña de solidaridad para la sede de la policía regional de Java Central en Semarang terminó el viernes (29/8) con una colisión

La policía ha disuelto violentamente la acción, que se dice que solo se centra en las acciones de los anarquistas.

La acción anarquista se extendió a la quema de una serie de automóviles y motocicletas en el jardín de la oficina del gobernador central de Java y la estación de policía en el área de Simpanglima Semarang.

