SEMARANG (Antara) – La policía regional de Java Central mencionó a 118 personas como sospechosos en manifestaciones anarquistas en la región central de Java a fines de agosto de 2025.

Jefe de policía adjunto de Java Central General Pol. Latif Usman en Semarang dijo el viernes que había 2.263 personas que estaban protegidas durante la acción en diferentes regiones en la provincia de Java Central que terminó en el caos.

Continuó de esto, 1.391 de ellos todavía eran niños o menores.

«De ese número, 118 personas fueron procesadas por ley y fueron mencionadas como sospechosos que constaban de 62 adultos y 56 niños», dijo.

Dijo que 72 sospechosos habían sido arrestados, mientras que otros 46 sospechosos no fueron retenidos.

Dijo que el manejo de los disturbios fue llevado a cabo por la recitación de investigación penal de la policía regional de Java Central y 15 Polres personal.

El subdirector de la policía enfatizó que los sospechosos procesados ​​por la ley eran manifestantes.

«Lo que está asegurado es un motín, no un manifestante», agregó.

También expresó su preocupación por los perpetradores de los disturbios que eran en parte menores.

Anteriormente, la manifestación para la sede de la Policía Regional Central de Java en Semarang terminó los días 29 y 3025 Oproer.

