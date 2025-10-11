La Policía Regional de Java Central está lista para celebrar el Campeonato de Boxeo 2025

Semarang (ANTARA) – La Policía Regional de Java Central está preparando los campeonatos de boxeo y kickboxing de 2025 para la Copa Kapolda, que se espera que sea un lugar para desarrollar y canalizar la energía positiva de la generación más joven.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Central, Comisario Pol. Artanto en Semarang dijo el viernes que el campeonato, que se celebrará del 15 al 16 de noviembre de 2025, es una medida preventiva para que la policía impida peleas.

«Transformar el espíritu competitivo de los jóvenes en una dirección más productiva», afirmó.

Dijo que el campeonato estuvo abierto al público, tanto individual como representativo de grupos.

Dijo que el campeonato se dividiría en partidos de exhibición y torneos.

Se espera que el campeonato, continuó, sea un foro para entrenar y canalizar energía positiva para la generación más joven.

‘No es sólo una medida preventiva para proteger a los jóvenes contra posibles peleas y otras violencias

Invitó a los campeones callejeros a esforzarse más por alcanzar el éxito en la arena.

Por ello invitó a los aficionados al boxeo y a las generaciones más jóvenes a participar directamente o apoyar a los participantes defendiendo el espíritu deportivo.

