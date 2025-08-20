La policía regional de Java Central enfatiza los peligros de la perforación de petróleo ilegal en Blora

BLOEA (Antara) – La policía regional de Java Central confirma que las actividades ilegales de perforación petrolera son muy peligrosas por la comunidad en Blora Regency y no se pueden realizar sin el permiso oficial y la supervisión de los expertos.

Jefe de policía adjunto de Java Central, Brigadiereral Pol. Latif Usman, durante la revisión de la ubicación del Oliebellage en Dukuh Gendono, la aldea de Gandu, el distrito de Bogorjo, Blora Regency, dijo el miércoles que la seguridad de los residentes se convirtió en una prioridad.

«Ordene el Kapolda, debemos verificar inmediatamente la situación en Blora con respecto a la existencia de actividades de perforación de la comunidad que causan incendios. Lo más importante es garantizar la seguridad de los residentes», dijo Latif Usman.

Explicó a la policía regional de Blora junto con el Kodim, el gobierno de la aldea y el gobierno regional continuaron tratando de supervisar a la comunidad para que ya no perforen sin preocupaciones. La educación para los residentes se considera muy importante debido a las actividades que no están de acuerdo con los procedimientos de riesgo para causar grandes desastres.

«El regente dijo que hay aproximadamente 4,000 presentaciones de recomendaciones de permisos. Sin embargo, todo debe ser revisado por partes competentes, en este caso ESDM. No dejes que la comunidad lo haga desesperadamente porque es muy peligroso», continuó.

Según Latif, el incidente de incendios de fuentes de petróleo ilegales en Blora se convirtió en una lección importante de que la explotación de los recursos naturales no debe llevarse a cabo de forma independiente y sin la participación de expertos.

«La seguridad de la comunidad debe tener prioridad. No solo quiere obtener grandes ganancias, sino que ignora vidas», dijo.

La policía regional de Java Central también enfatizó que tomarían medidas para verificar con el TNI, el gobierno provincial, a la Dirección de Petróleo y Gas.

«La primera fase será entrenada en la comunidad. Pero si todavía hay fiestas tercas, la policía se mantendrá», dijo Latif.

Mientras tanto, Sriyani, investigadores de la Dirección de Policía del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, explicaron que las actividades de perforación petrolera estaban estrictamente reguladas por la ley.

«En el número húmedo 22 años 2001 sobre petróleo y gas, en particular el artículo 52, está claramente regulado con respecto a las sanciones penales. Para perforar pozos antiguos y pozos comunitarios, existe un paraguas legal, a saber, el Reglamento ESDM No 1 de 2008 con respecto a la gestión de los pozos viejos y ESDMAN, la piedra angular no.

Hizo hincapié en que la presentación de permisos no puede ser realizado por individuos, sino que debe estar en forma de entidad comercial, como BUMD, KUD o MIPYMES, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento.

Por ejemplo, tanto los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como el Ministerio de Energía y Recursos Minerales enfatizaron que todas las formas de perforación de petróleo deben pasar por mecanismos oficiales y una supervisión estricta para evitar la repetición de tragedias comparables.



