La policía regional de Demak investigó la muerte de dos hombres jóvenes debido a una trampa de ratón eléctrico

Demak (Antara) – La policía del distrito Demak, Java central, todavía está llevando a cabo una investigación con respecto al incidente que Ahmad Fijar (15) y Riski (15) han encontrado en los campos de arroz donde están las ratas eléctricas.

«Las dos víctimas eran conocidas que murieron el domingo (9/21) Noche, plantados en los campos de arroz con Chile propiedad de Sudarsono (43) en la aldea de Pasir, distrito de Mijen, Regencia Demak», dijo el martes el jefe del jefe de Demak AKBP AKBP AKBP Nugraha en Demak.

Dijo, dijo, también investigó a varios testigos y propietarios de arroz. La inclusión de evidencia también está protegida para futuras investigaciones.

Ari enfatizó que la seguridad de los residentes en el área de campo de arroz es una responsabilidad compartida.

Espera que los agricultores puedan cambiar a métodos más seguros, como trampas de ratones convencionales o productos químicos recomendados por el Departamento de Agricultura.

«Los agricultores ya no se les permite usar trampas de ratas eléctricas en el área de campo de arroz, después de la muerte de dos adolescentes de Jpara Regency debido a la descarga eléctrica», dijo.

Según él, el uso de trampas eléctricas del ratón es muy peligroso y puede causar consecuencias legales. Cuando hay víctimas o heridas, la caída puede ser acusada de criminal.