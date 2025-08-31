La policía puso a siete sospechosos en la acción caótica para la sede de la policía de Java Central

SEMARANG (Antara) – La policía mencionó a siete personas como sospechosos en la destrucción de instalaciones públicas durante la acción para la sede central de la policía de Java en Semarang en los últimos dos días.

«Se determinaron siete sospechosos que constaban de seis niños y un adulto», dijo el jefe de las relaciones públicas de la Policía Regional Central de Java, el comisionado principal Pol. Artanto en Semarang, domingo.

Según él, se sospecha que los sospechosos arrojan oficiales y destruyen instalaciones públicas alrededor de la sede de la policía central de Java.

Se aseguró de que la determinación del sospechoso se basara en evidencia y testigos obtenidos en el campo.

Artanto dijo que los siete sospechosos formaban parte de 327 personas que fueron aseguradas por oficiales después de la sede central de la policía de Java el sábado (80/30) por la tarde.

Dijo que 327 personas que estaban aseguradas eran en su mayoría menores.

«Hoy somos las leyes de sus padres para invitar y hacer promesas que no repetirán sus acciones», dijo.

Además de las siete personas que se mencionan como sospechosos, dijo, el resto fue determinado como testigo.

Aunque se publicó, dijo que 327 personas todavía tenían que informar a la Dirección de Investigación Penal General dos veces por semana.

Anteriormente, la policía aseguró a cientos de personas que, según los informes, están relacionadas con el ataque en la sede de la Policía Central de Java en Semarang, el sábado (30/8).

Los oficiales que protegen en la sede de la Java Central -Politiepolitie que están tratando de resolver al grupo anarquista empujaron a las masas a través de gases lacrimógenos.

Posteriormente, los oficiales persiguieron a los perpetradores que corrieron en diferentes direcciones alrededor de la Mapolda.