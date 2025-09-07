La policía protege a 12 hombres jóvenes que, según los informes, dañan el edificio Blora DPRD

Blora (Antara) -El dispositivo TNI y POLRI combinado en el edificio DPRD de Blora Regency, Central Java, logró asegurar a 12 hombres jóvenes que, según los informes, querían realizar una campaña de anarquía contra el edificio DPRD el sábado (6/9) alrededor de las 3:50 WIB.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la policía de Blora, AKP Zaenul Arifin en Blora, explicó que la primera información se obtuvo de un informe de la comunidad sobre un grupo de jóvenes que previamente derrotaron la bebida en el área del mercado de Sido Makmur. Después de la celebración del alcohol, se unieron con el uso de una motocicleta mientras lanzaban el escape de Brong.

«Cuando pasaron el edificio DPR Blora, algunos jóvenes habían bajado y querían tomar piedras al costado de la carretera. Esta acción sospechosa fue revisada inmediatamente por los oficiales de TNI -Polri que estaban en la guardia», dijo.

Los oficiales persiguieron y aseguraron a un joven con el diputado inicial, también conocido como Sambo. Basado en el reconocimiento de MP, la policía desarrolló una investigación hasta que logró asegurar un total de 12 hombres jóvenes en sus respectivas casas.

Tienen entre 15 y 21 años y provienen de diferentes regiones en Blora Regency, algunos incluso provienen de regiones externas como CNEBON y REMBANG. Ahora están todos protegidos en Blora Mapolres para futuras investigaciones.

«Todavía estamos investigando este caso. Los perpetradores serán procesados ​​de acuerdo con la legislación aplicable. Instamos a la comunidad, especialmente a la generación más joven, a no hacer cosas inquietantes, y mucho menos conducir a acciones penales», dijo.

La policía regional de Blora presenta a los padres y familias de todos los jóvenes para guiar el proceso de entrenamiento. Hasta ahora, los investigadores todavía están investigando los motivos detrás de los supuestos actos anarquistas.