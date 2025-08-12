La policía presentó 163 casos de drogas en enero a agosto en Semarang

SEMARANG (Antara) – Semarang Polrestabes reveló 163 casos de tráfico de drogas cuyas medidas se tomaron durante el período de enero a julio de 2025.

Semarang Wakapolrestabes AKBP Wiwit Ari Wibisono en Semarang dijo el martes que no menos de 195 sospechosos habían sido perseguidos de ese caso.

«De esa cantidad, 66 de ellos eran distribuidores», dijo.

En varias acciones, la policía aseguró la evidencia que consta de 7.3 kg de metanfetamina, 6.1 gramos de cannabis y decenas de miles de píldoras de cabeza.

Uno de los casos más importantes que han sido revelados por las filas de la Unidad de Investigación de Narcóticos de la Policía de Semarang en el período, dijo, a saber, el arresto del concesionario con prueba de 2.8 kg de metanfetamina

El sospechoso DK fue asegurado en una casa de huéspedes en la región de East Semarang el 23 de julio de 2025

«De la búsqueda en la casa de huéspedes de los perpetradores, se encontraron metanfetamina de 2.885 kg», agregó.

El sospechoso, que trabaja como motociclista en línea de la motocicleta, afirmó obtener los bienes ilegales de alguien con la primera D que se encuentra en Yakarta.

El sospechoso, continuó, recibió un salario de RP38.5 millones para tomar y vender los bienes ilegales.

Dijo que se sospechaba que la metanfetamina estaba protegida en la casa de huéspedes de los perpetradores era solo el resto de los medicamentos totales que había vendido.

«Se sospecha que la metanfetamina total obtenida por el sospechoso alcanzó los 5 kg, luego se vendieron alrededor de 2 kg», dijo

Por sus acciones, los perpetradores fueron acusados de la ley número 35 de 2009 con respecto a las drogas.

Con respecto a la evidencia que se aseguró durante el período de enero a julio de 2025, el investigador llevó a cabo la destrucción resuelto con fluido de detergente con la ayuda de una máquina de licuador.

