La Policía Nacional ha abierto un servicio gratuito de motocicletas para las víctimas de catástrofes en Sumatra

Yakarta (ANTARA) – La Policía Nacional de Indonesia (Polri) ha abierto servicios gratuitos de mantenimiento y lavado de motocicletas para las víctimas afectadas por desastres en la región de Sumatra para restaurar la movilidad y las actividades de las comunidades locales.

El jefe de la Policía Nacional de Indonesia (Kapolri), el general Listyo Sigit Prabowo, dijo que la Policía Nacional, a través de la Policía Regional (Polda) en tres provincias, había operado 1.865 motocicletas para reparar y lavar motocicletas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.

«También proporcionamos servicios gratuitos de mantenimiento y lavado de motores para vehículos que puedan haber sido dañados ayer para que puedan ser utilizados, al menos para ayudar a que las actividades de la comunidad se recuperen rápidamente», dijo en la conferencia de prensa «Desarrollos en la gestión de desastres de Sumatra» en Yakarta el lunes.

