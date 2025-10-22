La policía insta a los automovilistas de la ruta Semarang-Demak a utilizar rutas alternativas

Semarang (ANTARA) – La policía está haciendo un llamamiento a los usuarios de vehículos motorizados que cruzarán la ruta Semarang Pantura en Jalan Kaligawe hacia Demak Regency o viceversa para que utilicen la ruta alternativa en el área de Onggorawe.

El jefe de policía de la ciudad de Genuk Semarang, Kompol Rismanto en Semarang, dijo el miércoles que Jalan Kaligawe, la ruta Pantura que conecta la ciudad de Semarang y Demak Regency, ha estado inundada debido a las fuertes lluvias desde el martes por la noche (21/10/2025).

“El nivel del agua varía, el más alto es de hasta 30 cm”, dijo

Según él, en la zona de Sayung, en la regencia de Demak, se produjeron inundaciones bastante graves.

Por lo tanto, pidió a los usuarios de la carretera de Semarang a Demak o viceversa que utilicen rutas alternativas.

Explicó que los automovilistas de Semarang pueden pasar por Jalan Wolter Monginsidi y luego girar hacia Jalan Banjardowo, que conduce a Onggorawe, Demak Regency.

Esto también se aplica a los automovilistas de la región de Demak que se dirigen a Semarang.

«Esta ruta alternativa evita la zona de Sayung, que también está inundada por maremotos», dijo.

Mientras tanto, la lluvia también volvió a caer en la ciudad de Semarang desde el miércoles por la tarde hasta la noche con intensidad baja a moderada.

Debido a las fuertes lluvias de los últimos dos días, varias zonas de la capital de Java Central quedaron inundadas.