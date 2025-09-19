La policía ha establecido sospechosos en la tarea de periodistas durante el Comité Especial de DPRD PATI

PATI (Antara) – La policía de Pati, Java Central, ha sospechado que una persona hace esfuerzos para obstaculizar las tareas de los reporteros al cubrir la reunión del Comité Especial (Pansus) de los derechos de cuestionario PATI DPRD el 4 de septiembre de 2025.

«Anteriormente hemos realizado un título de caso y llamamos a una persona como sospechosa», dijo el viernes el comisionado de policía de Kasat Respk Pati Heri Dwi Utomo en Pati.

Según él, las acciones interesantes y la gota de periodistas claramente aclararon la implementación de tareas periodísticas que están protegidas por la ley.

El caso, dijo, se procesará sobre la base del párrafo del Artículo 18 (1) en combinación con el Párrafo 4 (3) de la ley número 40 de 1999 con respecto a la prensa con una sentencia de prisión máxima de dos años o una multa de un máximo de RP500 millones.

«Este no es solo un incidente ordinario, sino que se trata de la libertad de prensa lo que necesita ser protegido», dijo.

La policía de Pati, dijo, resolvería este caso ante el tribunal para proporcionar certeza legal, así como un fuerte mensaje que no podría ser tolerado la ocurrencia del trabajo de la prensa.

El caso impidió a las personas que informan cuando el Comité Especial de DPRD PATI presentó al presidente de la Junta de Supervisión del Hospital Regional Raa Soewondo Pati, Torang Manurung, en la Agencia de Presupuesto PATI DPRD.

Alrededor de las 10.50 del Wib, la persona involucrada dejó la reunión antes de estar listo. Uno de los equipos de medios llamó a Umar con el otro, incluida Mutia Parasti Widawati (25) Los periodistas de televisión intentaron solicitar información adicional en la puerta del vestíbulo.

Sin embargo, el esfuerzo de la entrevista se bloqueó repentinamente al sacar al sospechoso tirando de las manos de Umar mientras Mutia cayó al suelo. Como resultado, ambos no pudieron hacer cobertura o entrevistas con Torang Manurung.

«En ese momento terminé una cámara de teléfonos móviles. De repente, mi mano fue apretada hasta que perdí el equilibrio. No recibimos una explicación importante que debería ser un material de noticias», dijo Umar después de hacer un informe policial.

Mutia, quien fue la víctima, afirmó haber caído violentamente porque fue retirado por uno de los perpetradores. También estaba sorprendido y cayó al suelo.

En la investigación del caso, la policía investigó a cinco testigos y un testigo experto del Consejo de Prensa.