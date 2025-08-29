La policía forzó una manifestación para la sede de la policía de Java Central

SEMARANG (Antara) – La policía ha resuelto violentamente la manifestación de solidaridad por el incidente en Yakarta, que fue mantenida por el taxista combinado de la motocicleta en línea y los estudiantes para la sede de la policía regional de Java Central, el viernes por la tarde.

La policía ha disuelto la acción después de las masas de oficiales que estaban bajo el cuidado de la sede de la policía regional con botellas de bebidas y piedras envasadas.

Las masas que fueron empujadas hacia atrás con la ayuda de cañones de agua y gases lacrimógenos se dividieron en dos direcciones Jalan Pahlawan y la calle Sri Wijaya alrededor de la sede central de la Policía Regional de Java

Los oficiales continúan empujando a las masas al área de Simpanglima y Jalan Sriwijaya para que se extienda de inmediato.

Jefe de las Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, Kombes Pol. Artanto dijo que los oficiales tomaron medidas decisivas, pero humanistas contra los participantes de la acción anarquista.

La promoción de la oficina central de la policía central de Java en Semwrang, el viernes (29-8-2025) fue resuelto violentamente por los oficiales. (Antara/IC Senjaya)

Según él, las masas que mantuvieron una acción para la sede central de la policía regional de Java no tenían como objetivo celebrar una campaña de solidaridad.

«Se sospecha que las masas que mantuvieron la acción realmente realizarían acciones anarquistas», dijo.

Esto, continuó, fue visto a partir de la llegada de las masas que solo dieron brevemente un discurso e inmediatamente trajeron a los oficiales que se protegieron.

Según él, los oficiales empujaron la acción masiva con disparos de cañones de agua y gases lacrimógenos para extenderse.

Para la comunidad alrededor del escenario, dijo, se aconsejó que fuera más vigilante porque la acción no era transmitir ambiciones.

Hasta el viernes por la noche, los oficiales todavía estaban parados en Jalan Pahlawan y Jalan Sriwijaya para asegurar a los participantes de la acción en disputa.

