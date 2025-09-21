La policía está investigando la muerte de mujeres víctimas de asesinato.

SEMARANG (Antara) – La policía investigó la muerte de una mujer en una casa en Perum Banjardowo Baru, Genuk, Semarang City, Central Java, quien, según los informes, fue asesinado.

El comisionado jefe de la policía de Genuk, Rismanto, en Semarang, el domingo, dijo que la víctima Ika Rahmaati (43), un residente de Brebes Regency, fue encontrada por su hermana en un estado sin vida el jueves (18/9).

«Fue encontrado por su hermano menor que acababa de regresar como motociclista de la motocicleta», dijo.

Cuando llegó a casa del trabajo, dijo, el testigo vio la cerca cerrada, pero la puerta de la casa estaba abierta con luces muertas.

Según él, la víctima fue encontrada en la cama en la habitación.

La hermana de la víctima, continuó y luego pidió la ayuda de los vecinos para verificar la condición de su hermano.

«Por uno de los vecinos que es un oficial médico, la víctima murió», dijo.

Los testigos que sospechaban de la muerte de la víctima informaron a la policía.

«De los resultados de la escena del crimen por Inafis se sabe que hay heridas en el cuello de la víctima», dijo.

El cuerpo de la víctima, continuó, fue llevado al Hospital Bhayangkara en Semarang para la autopsia.

La policía, dijo, había investigado a testigos e investigó el supuesto caso de asesinato.

