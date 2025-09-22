La policía está investigando el edificio que colapsó en el edificio del gobierno de Brebes Regency

BEBES (Antara) – La policía investigó el incidente del colapso del edificio del lobby del Integrated Government Office Building (KPT) por Brebes Regency, Java Central, que tuvo lugar el domingo.

El jefe de policía de Brebes, AKBP, Lilik Ardiansyah, dijo que la línea policial se instaló alrededor del escenario.

«Se instala una línea policial alrededor de la ubicación para mantener una distancia segura para anticipar si hay otro colapso», dijo Lilik.

Entonces, continuó, la comunidad aún puede moverse por el escenario

Dijo que la investigación se realizaría para descubrir la causa del colapso del edificio.

Sin embargo, continuó, lleva tiempo al realizar la investigación.

Con respecto a las víctimas heridas en el desafortunado evento, según él, había dos trabajadores que tuvieron que ser llevados al hospital.

«Dos víctimas, todos los empleados que renovaron el edificio», dijo.

Dijo que, según los informes, una víctima tuvo heridas graves en sus manos.

Lilik ya no ha podido explicar detallado sobre la causa del colapso del lobby Building del gobierno del distrito de Brebes.