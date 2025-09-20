La policía está investigando devotos de detención en la policía del sector genuk

SEMARANG (Antara) – La Policía Regional de Java Central investigó la muerte de una de la policía de la policía del sector Genuk de la ciudad de Semarang, que, según los informes, fueron asesinados por ser procesados ​​por otros prisioneros.

Jefe de las Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, Kombes Pol. Artanto en Semarang confirmó el viernes la existencia de prisioneros con las iniciales MH que murieron mientras se someten a procedimientos legales en la estación de policía de Genuk.

«Los publicistas de los prisioneros colega. Mueren hace unos días», dijo.

Según él, se dice que MH murió después de haber sido perseguido por otros dos prisioneros.

Sin embargo, Artanto no ha detallado la identidad de los dos prisioneros sospechosos de enjuiciamiento hasta la muerte

El MH es sospechoso en un caso de presunto abuso sexual que todavía está en el proceso de investigación.

Hubo este incidente, dijo, fue seguido por los asuntos profesionales y de seguridad de la Policía Regional de Java Central.

Llamó al Jefe de Policía de Genuk, la Unidad de Investigación Criminal y los Supervisores de Prisioneros y Miembros habían sido investigados.

Según los informes, el personal que violó el procedimiento de deber, dijo, se sometería a una audiencia disciplinaria y un código ético

