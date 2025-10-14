La policía está investigando acusaciones de acoso que dejaron muertos a estudiantes de secundaria en Grobogan

Semarang (ANTARA) – La policía de Grobogan está investigando un caso de presunto acoso en SMPN 1 Geyer, Grobogan Regency, Java Central, que dejó a un estudiante muerto en la escuela.

El jefe de policía de Grobogan, AKBP, Ike Yulianto, en Grobogan, dijo el martes que el incidente que dejó a ABP (12) muertos comenzó durante las actividades de servicio estudiantil.

Según él, los estudiantes varones realizan servicios comunitarios fuera del aula.

Explicó que la víctima supuestamente fue objeto de burlas por parte de uno de los estudiantes, quien también era sospechoso de ser el autor del lamentable incidente.

«La víctima y el perpetrador discutieron pero luego se separaron», dijo.

Según él, la víctima y el agresor tuvieron otra discusión durante las vacaciones escolares.

El autor supuestamente lo golpeó y empujó hasta que su cabeza golpeó el suelo.

Los profesores llevaron a la víctima al centro de salud más cercano, pero no pudieron salvarle la vida.

Dijo que fueron 10 docentes y estudiantes los que fueron interrogados en la investigación del caso.

Dijo que los resultados de la autopsia de la víctima mostraron lesiones causadas por un objeto contundente en la columna conectado a la cabeza.

Explicó que los investigadores aún estaban investigando el caso antes de que se identificara al sospechoso, mientras aún consideraban el sistema de protección infantil.

