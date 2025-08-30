La policía disuelve misas en el complejo de la Secretaría Regional de Banyumas

PURWOKERTO (Antara) – Los oficiales de policía de Banyumas City (Polresta) y la policía regional de Java Central BRIMOB difundieron las masas para el Panji Hall, Complejo de la Secretaría Regional de Banyumas (SETDA), Purwokerto, Banyumas Regency, sábado por la tarde.

La manifestación con varios grupos de masas se disolvió violentamente con disparos de gases lacrimógenos porque, porque la manifestación se realizó alrededor de las 2 p.m., uno de los grupos de masas dominados por niños en la escuela que se destruyeron repetidamente.

Se sabía que el grupo de masaje antes de la llegada de la misa estudiantil e inmediatamente destruyó una serie de instalaciones públicas alrededor de la Plaza Purwokerto y la Panji Pendopo Gate fue destruida de inmediato.

También arrojaron piedras, macetas de flores, pancartas de bambú y varios otros objetos a los oficiales de policía de Banyumas, el puesto de la unidad policial de los funcionarios, así como una serie de oficinas de la Secretaría Regional de Banyumas. De hecho, la masa también arrojó fuegos artificiales y botellas con combustible a los oficiales.

Cuando las masas del estudiante llegaron a la ubicación de la manifestación, la acción anarquista fue llevada a cabo por el grupo masivo de los niños de la escuela.

Representante de uno de los grupos de estudiantes, Doni Hermanto estuvo acompañado por representantes de otros grupos de estudiantes para rechazar una declaración de rechazar y condenar todas las formas de represión por parte de las autoridades.

«En segundo lugar, el líder de la Policía Nacional de Indonesia es responsable de retirarse de su posición. El tercer requisito, pedimos que los casos de represión del dispositivo sean transparentes y responsables», dijo el coordinador de campo Cipayung más Banyumas Raya.

Además, su partido también rechazó la actitud de los representantes de las personas que no se consideraron la comunidad e instó al gobierno y al DPR a dar a luz a políticas y productos legales que dan prioridad al bienestar de las personas.

Según Dondi, esta actitud es una forma de ira de la comunidad Banyumas Raya sobre el estado actual de la nación.

«De pie o reprimido oprimido porque el silencio es una traición», enfatizó.

Sin embargo, después de haber sido revisado, los niños en edad escolar del grupo masivo regresaron a los actos anarquistas, de modo que algunos estudiantes y hombres en el taxi en la motocicleta en línea en forma de redunder la acción.

La masa de los manifestantes quemó neumáticos usados ​​y una serie de ramos de flores en la puerta Panji Pendopo, complejo de la Secretaría Regional de Banyumas, Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, sábado (30/30/2025). Antara/Sumarwoto

No solo dañan daños y garabatos en los edificios, también han dañado varias motos de la policía de Banyumas que estaban en el área de estacionamiento de la Secretaría Regional de Banyumas.

Hasta que la policía de Banyumas finalmente solicitó varios representantes estudiantiles para reunirse con el comisionado del jefe de policía de Banyumas Ari Wibowo.

En la ocasión, los representantes estudiantiles pidieron al jefe de policía de Banyumas que emitiera una explicación para las masas y la Policía Nacional solicitó a los activistas que fueron arrestados en varias regiones.

La Kapolresta también expresó su preocupación por el incidente en Yakarta y condenado por la muerte de un motociclista en línea de la motocicleta, affan Kurniawan en el incidente.

«Oramos para que el fallecido obtenga el mejor lugar del lado de Dios», dijo.

En relación con esto, se aseguró de que los miembros de la Policía Nacional involucrada en el incidente que Affan mató sería tratado firmemente de acuerdo con la legislación aplicable.

Además, apeló a las masas que no fueron provocadas y no cometieron actos anarquistas.

Sin embargo, cuando la Kapolresta emitió una declaración, el grupo de masaje en el este regresó a la destrucción.

Debido a que los actos anarquistas están cada vez más fuera de control y las masas son difíciles de invitar a las negociaciones, la policía disparó gases lacrimógenos alrededor de las 5:00 p.m.

Sin embargo, un grupo de masas trató de provocar oficiales en el medio de la plaza, de modo que la policía los siguió difundiendo, incluidos los que rodean Jalan Jenderal Sudirman y Jalan Masjid.

Aunque se puede verificar la situación alrededor del lado de Purwokerto Four, el personal de la policía de Wib Banyumas ha sido asistido por Kodim 0701/Banyumas en ese lugar hasta las 7 p.m.