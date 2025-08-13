La policía disuelve los brazos en Pati

PATI (Antara) – Los oficiales de policía difundieron manifestaciones en Pati Regency, Central Java, quien exigió al regente Pati Pati Sudewo debido a los manifestantes que realizaron la acción de lanzamiento a los oficiales.

El oficial de protección de la manifestación distribuyó a los manifestantes el miércoles por la violencia disparando gases lacrimógenos a la multitud de manifestantes que se consideraban difíciles de controlar.

También se vio a los manifestantes esas acciones anarquistas que se desempeñan a través de la violencia contra varios agentes de policía que estaban entre la multitud de manifestantes, de modo que varios agentes de policía resultaron heridos.

Mientras que los manifestantes también se quejaron del dolor en los ojos como resultado de los gases lacrimógenos, así es como correr a su alrededor.

Jefe de la policía de la policía de Pati, Jaka Wahyudi, cuando la manifestación todavía era propicia para el comandante del Kodim 0718/Pati, el Coronel Coronel Timotius Berlian Yogi Ananto en medio de los manifestantes, la invitación para transmitir las aspiraciones con paciencia.

«Esta tarde, todos los colegas junto con Dandim Pati estuvieron presentes en el medio de que eres bueno y saludable. Estoy con la gente de Dandim Pati Pro», dijo.

Se asegurará de que todos los colegas que estén acompañados por los residentes de Pati para transferir sus ambiciones por parte de la Policía Nacional y el TNI con la comunidad.

«La Policía Nacional supervisará la entrega de todos los colegas en el Consejo. Una apelación para los colegas ayudan a esta actividad que se está llevando a cabo y no anarquistas. Puede ser ordenado, competente». La vida de las personas «, dijo.

Mientras tanto, el comandante de Kodim 0718/teniente del teniente Pati Timotius Berlian Yogi Ananto transfirió la vida de la Policía Nacional de Indonesia y vivió de una manera ordenada. Los guiaremos a todos. El punto debe estar seguro. ¿Poder?. No dejes que nadie esté infiltrado, ¿verdad? «Dijo.

Después de las 11:23, el WIB, sin embargo, los manifestantes se disuelven después de ser disueltos por las fuerzas de seguridad.

Pero hasta las 12.30, la manifestación no se disolvió por completo porque todavía se recolectaba en lugares libres del impacto de los gases lacrimógenos.

La demostración de los residentes de PATI comenzó la política del gobierno de Regencia Pati que aumentó el impuesto nacional y urbano de construcción y edificios (PBB-P2) al 250 por ciento.

Aunque el aumento es un límite máximo y no se aplica a todos los objetos fiscales, porque hay un aumento de solo el 50 por ciento.

Sin embargo, debido a que hubo una declaración del regente de Pati Sudewo, que fue considerado las personas que invitan a demostrar hasta 5,000 o 50,000 personas, incluso que los residentes finalmente tomaron una donación recolectando agua mineral a lo largo de la línea de pavimento para el Pendopo Pati Regency.

