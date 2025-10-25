La policía del SPPG Pemalang sigue de cerca el menú de MBG

Pemalang (ANTARA) – La Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición del Departamento de Policía de Pemalang, Java Central, verifica estrictamente el menú del programa de comidas nutritivas gratuitas todos los días antes de distribuirlo a los estudiantes, en un esfuerzo por evitar ingredientes peligrosos.

El jefe de policía de Pemalang, AKBP Rendy Setia Permana, dijo el sábado que el examen del menú del programa MBG incluyó pruebas organolépticas y pruebas de contenido nutricional.

«Esto es para garantizar que la calidad de los alimentos sea segura, saludable y cumpla con los estándares nutricionales. También se realizan pruebas organolépticas para detectar cambios en la forma, apariencia, sabor y aroma de los alimentos», dijo.

Además de eso, dijo, esta actividad también tiene como objetivo garantizar que el menú servido cumpla con los estándares nutricionales como el contenido de calorías, proteínas, grasas y fibra.

Dijo que las actividades de inspección de alimentos eran un paso importante para garantizar que los alimentos estuvieran limpios y en buenas condiciones antes de ser distribuidos a niños, mujeres embarazadas y lactantes.

«Además de probar los ingredientes de los alimentos, revisamos periódicamente los equipos y los lugares para cocinar, y los voluntarios siempre garantizan la limpieza, la higiene y la salud», dijo.

dijo Rendy Setia seguridad alimentaria es parte de los procedimientos operativos estándar implementados desde el establecimiento de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición.

«Esta actividad se llevó a cabo para garantizar la seguridad y calidad de los alimentos distribuidos en el área de operaciones del SPPG del Departamento de Policía de Pemalang», dijo.