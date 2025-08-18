La policía del distrito de Blora promete una acción firme después de la marca fatal en fuentes de petróleo ilegal

SEMARANG, Java Central (Antara) – La policía del distrito de Blora en Java Central ha prometido una acción decisiva contra fuentes de petróleo ilegales después de un incendio mortal en un sitio de tamaño en Bogorejo – Cien distrito el domingo, quien cobró tres vidas.

«Hablamos con el jefe del distrito y coordinamos con la policía provincial. Intensificaremos la aplicación contra estos pozos no autorizados», dijo el lunes el comisionado principal Wawan Andi Susanto, del jefe de policía de Blora.

Una investigación preliminar sobre el incidente está en marcha. Se han entrevistado a cuatro testigos, aunque el propietario del pozo aún no ha sido llamado.

La policía del distrito también coopera con el laboratorio forense de la Policía Provincial Central de Java, que está esperando la inclusión total del incendio antes de que se inspeccione el sitio.

El jefe del distrito de Blora, Arief Rohman, expresó un profundo arrepentimiento por la tragedia, que tuvo lugar justo antes de la legalización planificada de las fuentes de petróleo que funcionan con residentes bajo Energía y el Ministro de Recursos Minerales No. 14 de 2025.

Hizo hincapié en que la explosión mató a tres residentes y tuvo que servir a otros dos como una llamada de atención para que las comunidades prioricen la seguridad y cumplieran con las regulaciones.

«El país puede pertenecer a los residentes, pero el pozo en sí es ilegal. Los operadores deben cumplir con los criterios requeridos. El sitio estaba detrás de la vivienda, por lo que la seguridad debe tomarse en serio», dijo Rohman.

Insistió en que los residentes establecieran fuentes de petróleo para recordar esto sin la autorización correcta.

«Primero solicite un permiso. Una vez aprobado, puede trabajar legalmente. Esto es esencial para la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones», agregó.

Según un portavoz de la Policía de Blora, el incendio estalló a las 12.30 p.m. hora local el domingo, causada por una erupción en el pozo ilegal.

El incendio obligó a 50 familias a evacuar a áreas más seguras o quedarse con familiares.

El ganado, incluidas seis vacas y tres cabras, también se movieron. Las autoridades informaron que una casa estaba gravemente dañada y otras tres sufrieron daños moderados.